Il Rimini rompe il digiuno. Buon punto in Lombardia

Rompe il digiuno delle ultime giornate il Rimini tornando da Sesto San Giovanni con un punto in tasca (1-1). La Pro Sesto è un osso duro, ma la squadra di mister Brocchini riesce a mettere il muso avanti dopo 25 minuti grazie al gol di Giometti. Ma la festa biancorossa dura appena dieci minuti, prima del gol del pareggio dei padroni di casa. Il risultato non cambia fino al triplice fischio e i biancorossi tornano in Romagna con un punto che muove la classifica e torna a dare a Satalino e compagni una buona dose di fiducia.

Rimini: Cerretani, Brisku, Madonna, Nastase, Cherubini (36’ st Imola), Volonghi, Diotallevi, Dipollina (13’ st Fontanelli), Giometti (23’ st Rubino 36’st Capicchione), Satalino, Ciavatta. A disp.: Cammarini, Paganini, Adragna, Innocenti, Badiali. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (11ª giornata): Carrarese-Lucchese 1-1, Triestina-Pro Vercelli 0-2, Pergolettese-Olbia 5-4, Fiorenzuola-Arzignano Valchiampo 2-7, Lecco-Pro Patria 3-0, Pro Sesto-Rimini 1-1. A riposo il Modena.

Classifica: Modena 22; Triestina 21; Pergolettese 20; Pro Vercelli 18; Pro Sesto 17; Olbia 15; Arzignano Valchiampo 13; Rimini, Pro Patria 11; Fiorenzuola 10; Lucchese 9; Carrarese 8; Lecco 7.