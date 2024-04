Il Rimini va a Gubbio senza i suoi bomber

Erano attese e sono arrivate. Morra, Lamesta, Langella e Lepri salteranno la gara che il Rimini domenica giocherà in casa del Gubbio, ultimo impegno della regular season. Lo ha deciso il giudice sportivo che ha squalificato i quattro giocatori biancorossi, come atteso, per una giornata. Con i playoff già in tasca una squalifica per tutti indolore e se vogliamo anche ben pensata in vista dei playoff nei quali non si ripartirà da zero dal punto di viste dei cartellini rimediati. Sta di fatto, però, che per la gara di Gubbio mister Troise dovrà rinunciare a mezzo attacco. Esattamente a quel mezzo che ha regalato al Rimini 28 dei 57 gol realizzati in campionato. Insomma, anche se stiamo parlando di una partita nella quale in palio (anche se non è poco) c’è soltanto la griglia playoff da stabilire, per l’allenatore del Rimini non sarà facile ridiscegnare l’attacco senza Morra e Lamesta. Le soluzioni giuste Troise inizierà a pensarle da oggi, esattamente da quando, dopo due interi giorni di riposo concessi ai suoi, i biancorossi torneranno ad allenarsi al ’Romeo Neri’. Nella settimana che porta verso l’ultima fatica del campionato regolamentare si riunirà al gruppo, lasciando definitivamente l’infermeria, anche Malagrida, oltre a Cernigoi che contro l’Entella aveva già riguadagnato la lista dei convocati. Ancora ai box Iacoponi, Oddi e Rosini.