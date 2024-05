Il rimpianto del presidente ‘Bonuccelli scelta errata’

Tra commenti e considerazioni sul Grosseto gli sportivi , ora, attendono, due risposte: una immediata e realistica (mister Malotti resta?), l’altra più lontana nel tempo (ripescaggio?). "Si è conclusa con una bella vittoria sul temibile Tau la stagione del Grifone, senz’altro positiva – dice il presidente Antonio Fiorini –. I playoff dominati sono un buon risultato, specie se si considera come la squadra ha giocato da dopo Pasqua in poi, con l’eccezione della sconfitta di Montevarchi, dovuta più alla stanchezza ed alla delusione che ad altro". Poi affiora la delusione. "Certo: ci sarebbe potuto essere il trionfo, la società lo sa bene ed il rammarico è stato convenientemente espresso dal direttore Vetrini nel dopo gara. Ma, come si dice, Roma non fu fatta in un giorno, ed una squadra completamente nuova non poteva probabilmente dare il massimo delle proprie potenzialità, a meno che non trovasse una guida salda, come è stato Malotti, e come non è stato Bonuccelli; lo dicono i fatti, c’è poco da elucubrare". Quindi un pensiero su Bonuccelli. "Il tecnico ha detto di aver sbagliato, città, persone e squadra: noi, più modestamente, abbiamo commesso un solo errore: la scelta del tecnico. Il finale di stagione ha dimostrato che la squadra costruita era all’altezza della vittoria finale, ma un tassello non era al posto giusto. Occorre poi tenere conto della sfortuna, che ci ha privato di tre giocatori come Morelli, Arcuri e Giustarini, ed a lungo anche di Sabelli".