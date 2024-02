Il ritorno di Diamanti. A Viareggio col Melbourne

"Il Torneo di Viareggio ha un posto molto speciale nel mio cuore: eccitazione, nervosismo e nostalgia si fondono mentre rifletto sulla mia esperienza di giocatore e ora guido la mia squadra attraverso questa incredibile opportunità". Alessandro Diamanti (foto) ha così commentato la sua prossima partecipazione alla "Viareggio Cup" come allenatore. Da quando, la scorsa primavera, Alino ha smesso di giocare, guida il settore giovanile del Melbourne City. E dal prossimo 13 febbraio, guiderà il Melbourne City Youth nella prestigiosa competizione internazionale di calcio giovanile. Per il quarantenne pratese si tratta di un ritorno, seppur in nuove vesti: ventuno anni fa aveva infatti disputato da giocatore la Coppa Carnevale, con la casacca dell’allora Florentia Viola. All’epoca era un (non ancora) ventenne di belle speranze che aveva già avuto modo di mettere insieme una manciata di presenze fra i "senior" fra Serie C1 e Serie C2, per una carriera che si sarebbe chiusa esattamente a distanza di un ventennio dopo aver vinto il campionato in Cina (nel 2014 con il Guangzhou Evergrande) e in Australia (nel 2021/22 con il Western United). Senza dimenticare le 17 presenze in Nazionale (condite da una rete) con l’apice raggiunto agli Europei del 2012. Diamanti tornerà quindi in Toscana da tecnico: al timone del City affronterà nel girone B l’Empoli, l’Imolese e i nigeriani dell’Ojodu City.

Giovanni Fiorentino