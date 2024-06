Il River sceglie Ruggeri

L’Urbania ha rinnovato il contratto con il portiere Davide Stafoggia (classe 2000). Dopo la festa per aver raggiunto la salvezza il Gabicce Gradara si è tuffato nel mercato. Come primo atto c’è stata la conferma dell’allenatore Nicola Capobianco, il tecnico che ha condotto la squadra al mantenimento della categoria. Del suo staff faranno parte ancora in qualità di responsabile del settore giovanile e preparatore atletico Enrico Mendo, da definire il ruolo di vice allenatore e di preparatore dei portieri. La società guidata dal confermatissimo presidente Marsili comunica che tra gli over sono stati confermati per il momento il difensore Lorenzo Costa e l’attaccante Alessandro Torsani (da dicembre 9 gol di cui uno ai playout). Non fanno più parte, invece, della rosa i centrocampisti Domini e Mani, il jolly Betti e gli attaccanti Scarpellini e Bartolini. Faranno parte della rosa i seguenti under: il portiere Riccardo Francolini (2005); il difensore Nicolò Semprini (2006), i centrocampisti Elia Morini (2006), Luca Bacchini (2006), Thomas Bergamini (2007) e Filippo Magi (2007) e gli attaccanti Nicolò Finotti (2006), Lucio Fuzzi (2006) e Augusto Sarli (2007). Il primo volto nuovo è l’attaccante Nicolò Marchetti, classe 1999, la stagione scorsa al San Bartolo in Seconda categoria (ha vinto il campionato), cresciuto nel settore giovanile del Gabicce Gradara per poi approdare alla Vis Pesaro e poi di nuovo al Gabicce Gradara in prima squadra come under. Un giocatore che ha ben figurato e che la società ritiene possa ripetersi in categoria superiore considerate le sue indubbie qualità.

L’Atletico River Urbinelli (Seconda categoria girone B) ha annunciato il nuovo tecnico, si tratta di Fabrizio Ruggeri, figura esperta, che ha vinto il campionato di seconda categoria con il Vismara nel 2018/2019 poi due anni alla guida del Villa Ceccolini e l’ultima stagione a Babbucce. Il riconfermato diesse del River Urbinelli Roberto Scarpellini ha operato anche per gli ingaggi di Nello Russo, centrocampista ex Villa Ceccolini e dell’attaccante Antonio Tedesco (svincolato). Gianmarco Malavenda ex Marina e Filottranese è il nuovo mister della Vigor Castelfidardo (Promozione), sostituisce Luca Manisera accasatosi sulla panchina del Montefano dopo la partenza di mister Mariani che guiderà nella prossima stagione Urbino. Il Vismara del presidente Parlani ha confermato il capitano Enrico Letizi, classe 93, il centrocampista giocherà la sua quarta stagione consecutiva con i colori giallo-rossi. Il Montecalvo del patron Diotalevi, ha riconfermato il diesse Marco Vecchietti e il mister Francesco Scotti. Sarà confermato anche gran parte del gruppo che ha fatto molto bene nella passata stagione e ci saranno alcuni innesti mirati, il tutto per puntare alla Promozione. Il Casinina ha confermato l’allenatore Gerry Romani e ha annunciato gli arrivi di Lorenzo Muzzini (cl’97) centrocampista ex Olympia Macerata Feltria, di Alessandro Pasini, classe ‘98, attaccante ex Osteria Nuova e del difensore Davide Gabellini, casse ‘86 ex Real Altofoglia.

Amedeo Pisciolini