Il rush finale per il primato in campionato. Il Grifone studia le trappole dell’Orvietana

Quando mancano 180 minuti al termine della regular season gli unici verdetti sicuri, nel girone E, sono quelli che riguardano le retrocessioni dirette di Cenaia e Mobilieri Ponsacco. Per quanto riguarda gli altri risultati tutto dipenderà dagli incastri fra le squadre che sono in corsa per primato, playoff e playout. Ed uno di questi incastri riguarda proprio Grosseto e Orvietana, le due squadre che domenica si affronteranno, inizio alle 15, sul "tappeto verde" dello stadio "Zecchini". La formazione umbra di mister Rizzolo, alle prese con problemi che riguardano soprattutto le condizioni degli Under, infatti è alla ricerca di "punti sicurezza" per evitare i playout mentre per i biancorossi dell’allenatore Malotti, in teoria, tutto può ancora succedere nella zona alta della classifica. Cretella e compagni stanno viaggiando a un ritmo elevato come testimoniato dalle tre vittorie consecutive e vogliono salutare, il pubblico amico allo "Zecchini" con un’altra vittoria: main sponsor della partita sarà l’azienda Elettromeccanica Moderna. I biglietti per Grosseto-Orvietana sono in prevendita al Centro Sportivo, online sul circuito Ciaotickets e negli esercizi commerciali autorizzati Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi ed Edicola Il Semaforo. Intanto altre due iniziative sono in cantiere nella società biancorossa. La prima, di carattere promozionale, riguarda il sondaggio con le votazioni fra tifosi, simpatizzanti e appassionati biancorossi per scegliere le tre divise ufficiali del Grifone targato 2024-2025: il contest si svolge sulla pagina Facebook La Tana del Grifone. ll sondaggio si concluderà alle 12 di mercoledì 1 maggio. La seconda iniziativa di carattere sportivo. Nel mese di maggio al Centro sportivo di Roselle, in notturna, sarà protagonista il torneo "Francesco e Graziana Lamioni", intitolato alla memoria dei genitori di Gianni Lamioni, patron del Grosseto. Il torneo, riservato alla categoria Pulcini, prevede sette appuntamenti serali. Oltre al Grosseto sono undici le squadre al via: previsti premi per tutte le formazioni partecipanti.