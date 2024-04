Il salto di categoria. La Pianese sfida. Sansepolcro e sogna la serie C

La Pianese domenica attende al Comunale di Sansepolcro per la prima di tre partite determinanti per la promozione in serie C. "Un campionato che ci ha visto protagonisti e avanti dall’inizio, dove tutte le squadre possono dire di avere recriminazioni e rimpianti – a detto a Bepitv Francesco Cangi, ds bianconero –. Domenica ci attende un incontro difficile perché noi perdiamo punti soprattutto con le piccole. Aquesto punto dipende da noi". Con sette punti nelle prossime tre partite i bianconeri avrebbero la certezza di staccare il pass per il ritorno nei professionisti a quattro anni dall’ultima, e unica, volta. "Non sarà facile. Credo che in campionato non molli niente nessuno, neanche quelle squadre che senza obiettivi particolari potrebbero avere meno pensieri. Ora non possiamo fare altro che pensare al Sansepolcro. Il nostro girone è davvero molto competitivo con piazze importanti come l’Arezzo l’anno scorso o il Livorno e il Grosseto quest’anno. Proprio per questo devo dire grazie alla Stosa e al presidente Sani". Domenica probabile la conferma del tridente con Ledonne e Mastropietro alle spalle Mignani e Bramante e Kouko in panchina. Nel Sansepolcro out Gorini per squalifica mentre Boccadamo è entrato in diffida.