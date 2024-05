Il San Quirico ci prova ma non sfonda. Rigori amari: il Viciomaggio festeggia

VICIOMAGGIO

4

SAN QUIRICO

3 dcr

VICIOMAGGIO: Poponcini, Nocciolini (85’ Rossi), Minocci, Vacchiano (46’ Mohammad), Vichi, Iscaro, Rotelli, Masini (100’ Morelli), Bighellini (69’ Borsi), Salvadoro (85’ Gallastroni), Artini. Allenatore Franchi.

SAN QUIRICO: Borghi, Duranti (79’ Franchetti), Maggini (100’ Seghedoni), Machetti, Cerbone, Generali, El Guerouani, Pasquini, Romeo (54’ Romanini), Provenzano (103’ Diallo), Morgantini (68’ Netti). Allenatore Paesano.

Arbitro Alessio (Pistoia).

FOIANO – E’ il Viciomaggio ad uscire vincitore dallo spareggio per il primo posto del Girone F: servono i calci di rigore per domare un bel San Quirico, che ha il solo difetto di non trovare la rete del vantaggio. Buon primo tempo del San Quirico, che si dimostra più aggressivo e determinato rispetto alla formazione aretina e sfiora a più riprese il gol del vantaggio con El Guerouani, Romeo e Maggini, mentre il Viciomaggio è costretto al solo contropiede. I padroni di casa continuano a spingere, ma sono gli ospiti a sfiorare il successo nella ripresa, colpendo anche una traversa con Bighellini. Si va ai supplementari, ma le occasioni latitano: le squadre sono stanche, e la partita si trascina fino ai calci di rigore. Dagli undici metri il Viciomaggio dimostra una maggiore freddezza, e si porta a casa il campionato con il risultato di 4-3. Delusione per il San Quirico, che è stato in testa per gran parte della stagione e che dovrà accontentarsi dei play-off.

Marco Brunelli