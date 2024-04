Il Sansepolcro nel baratro. Ferri Marini non basta

sansepolcro

1

ghiviborgo

2

SANSEPOLCRO (4-3-3): Di Stasio; Del Siena (23’ st Della Spoletina), Mariucci, Borgo, Grassi (42’ st Ligi); Fracassini (17’ st Brizzi), Gorini, Pauselli; Ferri Marini (32’ st P. Orlandi), Essoussi, Buzzi (17’ st Pasquali). All. Catacchini.

GHIVIBORGO (4-3-3): Bonifacio; Sanzone, Vecchi, Bura, Lepri (38’ st Giannini); Turini, Campani, Signorini; Hrom (32’ st Poli), Carli, A. Orlandi (38’ st Nottoli). All. Lelli.

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta.

Reti: 21’ pt Carli (G), 44’ Ferri Marini (S), 15’ st Lepri (G).

Note: espulsi 8’ st Pauselli (S) per doppia ammonizione e 49’ st Gorini (S) per gioco scorretto.

SANSEPOLCRO – Male, malanno e uscio addosso per il Sansepolcro, che fallisce in pieno l’ennesima opportunità utile per recuperare terreno in classifica e adesso la squadra bianconera si ritrova davvero sull’orlo del precipizio, non dimenticando che ha terminato la gara in nove. Al Buitoni passa 2-1 il Ghiviborgo, con l’arbitro che ha emulato il collega che diresse il match contro il Cenaia, spedendo fuori Pauselli per doppio giallo a inizio ripresa sull’1-1, poichè la caduta in area di rigore era a suo giudizio solo simulazione A quel punto, tutto più difficile e ospiti di lì a poco ancora avanti: pur non demeritando, il Sansepolcro è di nuovo caduto. Già dopo soli 3’, Essoussi era finito disteso in area, alimentando le proteste della panchina per la non concessione del rigore, poi al 7’ lo stesso attaccante aveva ricevuto da Pauselli e girato al volo, con sfera fuori non di molto.

Al 21’, tuttavia, Ghiviborgo sblocca il risultato: invito dalla sinistra per Carli, che incrocia sul secondo palo superando Di Stasio. Il Sansepolcro non accusa il colpo: anzi, al 25’ è di nuovo Essoussi a sfiorare il gol di testa su cross di Ferri Marini e al 30’ sempre il 40enne bomber calcia addosso a Bonifacio in uscita bassa. Il portiere del Ghiviborgo è autore al 33’ di un’uscita avventata, con Fracassini che lo grazia al momento del tiro, ma il pareggio è oramai nell’aria e, dopo l’occasione del 2-0 mancata da Hrom, matura al 44’: batti e ribatti in area di rigore e Ferri Marini risolve la situazione gonfiando la rete avversaria. In avvio di ripresa, subito un tiro cross velenoso di Buzzi che non sorprende Bonifacio, il quale si esalta al 7’ su Mariucci, poi l’episodio già ricordato che costa l’espulsione a Pauselli. Il clima si surriscalda: fuori per proteste anche il team manager Sebastiano Canicchi e al 15’ il Ghiviborgo torna definitivamente in vantaggio: Lepri supera la marcatura di Del Siena e infila il pallone sotto la traversa. L’unica pericolosa opportunità da rete del Sansepolcro è datata 40’, con Borgo che schiaccia di testa nella direzione sbagliata la sfera calciata dall’angolo. In pieno recupero, anche Gorini si vede sventolare il rosso per un colpo proibito in area del Ghiviborgo.

Claudio Roselli