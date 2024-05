Il Sansepolcro retrocede. La rete di Borgo non basta

San Donato

1

Sansepolcro

1

SAN DONATO (3-4-2-1): Campinotti; Nobile, Chiti, Frosali; Marianelli, Papalini, Di Blasio (83’ Mazzolli), Bellini (70’ Oitana); Barazzetta (65’ Calonaci), Seghi (57’ Bocci); Neri (88’Gianneschi). All. Brachi.

SANSEPOLCRO (4-1-3-2): Distasio; Mezzasoma, Borgo (89’Del Siena), Della Spoletina (75’ Ligi), Fremura; Gorini; Brizzi (63’ Grassi), Pauselli (55’ Piermarini), Fracassini; Pasquali, Ferri Marini (49’ Orlandi). All. Catacchini.

Arbitro: Aronne di Roma 1.

Reti: 43’ Neri rig., 81’ Borgo.

TAVARNELLE - Il Sansepolcro torna in Eccellenza. La formazione bianconera dopo un solo campionato saluta la serie D vittima di un torneo segnato da continui cambi di allenatori (Bricca, Bonura e Catacchini) che non hanno permesso di cambiare passo. Alla fine il pari maturato in casa del San Donato Tavarnelle non è servito a nulla dopo 90’ di gioco senza quella cattiveria necessaria per arrivare alla vittoria. Complice poi il passo falso del Livorno in casa dell’Orvietana ecco la beffa: umbri salvi, Sansepolcro retrocesso per la forbice. Se si esclude una punizione da 25 metri al 4’ di Ferri Marini, deviata in tuffo da Campinotti, il primo tempo è scorso via sui binari della mediocrità con errori, anche grossolani, da entrambe le parti. Tuttavia il San Donato Tavarnelle va in gol con un rigore realizzato al 43’ da Neri: cross dalla sinistra di Barazzetta, mani in area di Brizzi e l’arbitro assegna il penalty. Nella ripresa il Sansepolcro si presenta in campo con un briciolo di determinazione in più e vuoi anche una serie di cambi con conseguente cambiamento di modulo per ritrovarsi con un 3-3-1-3. Al 51’ ci prova Della Spoletina in area di rigore, quindi Gorini su punizione e Fracassini ma senza fortuna. Solo all’81’ Borgo di testa impatta un traversone dalla sinistra e insacca. Scosso, reagisce il San Donato Tavarnelle ma all’83’ Neri, servito di tacco da Oitana, trova l’opposizione di Distasio. Qualche altra azione arrembante del Sansepolcro non ha fortuna e la partita finisce in parità con il triste verdetto per gli aretini.

Andrea Settefonti