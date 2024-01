Il Sant’Agostino regge l’urto della capolista

sant’agostino

1

sasso Marconi

1

: Costantino, D’Agata, Cantelli, Fiorini (48’ s.t. Matta), Iazzetta, Lodi, Lenzi, Schiavon, Gherlinzoni, Boreggio (89’ Ceneri), Roda. All. Cavallari

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi, Nontanaro, Cinquegrana, Fiore, Bonfiglioli, Oubakent (82’ Mekhchane), Fiorentini, Melloni, Monti (91’ Rinieri), Jessy. All.: Malaguti

Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia

Marcatori: 31’ Fiorini (SA), 52’ Fiorentini (SM)

Note: espulso D’Agata, ammoniti Bonfiglioli, Schiavon, Matta, Boreggio, Iazzetta, Monti.

Il Sant’Agostino ferma la capolista. Nel turno casalingo del campionato di eccellenza la formazione di mister Cavallari ottiene un risultato di prestigio, in considerazione dell’inferiorità numerica nella ripresa. Il primo tiro in porta è del Sant’Agostino al 3’, con azione di Gherlinzoni che recupera palla sulla tre quarti, palla per Schiavon e tiro che termina alto. Al 6’ occasione da rete per gli ospiti, azione sulla fascia destra palla in area per Fiorentini controllo e tiro respinto da Costantino. Sasso Marconi pericoloso al 14’ su calcio piazzato di capitan Monti ,traiettoria che termina area Melloni di testa e parata in presa di Costantino. Altra azione offensiva della capolista al 24’, con tiro al volo di Jessy in area e parata decisiva di Costantino. Al 31’ si sblocca la partita con il vantaggio dei padroni di casa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo scambio veloce tra Roda e Schiavon, cross preciso di quest’ultimo in area piccola su cui interviene di testa Fiorini, che supera Celeste. Al 43’ conclusione da fuori area per gli ospiti con Monti, traiettoria che termina a lato. Inizia la ripresa Al ritorno in campo al 47’ ci prova il Sant’Agostino, con un tiro da fuori area di Roda che termina a lato. Pareggia il Sasso Marconi al 52’, su un’azione in verticale palla in area per Fiorentini, prima conclusione respinta da Costantino, la palla torna sui piedi dell’attaccante bolognese che deposita la palla in rete. Al 57’ espulso per doppia ammonizione D’Agata, con i padroni di casa in inferiorità numerica. Al 72’ punizione di Schiavon con deviazione sul fondo del portiere. Il Sasso Marconi pericoloso all’80 con tiro di Fiore, alto sopra la traversa. Punizione al limite per gli ospiti all’88’ di Monti che termina alta. Forcing finale dei bolognesi, ma la difesa dei ramarri regge.

Mario Tosatti