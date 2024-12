Il Sasso è senza ripresa. Fa festa solo lo Zenith

di Nicola Baldini

SASSO MARCONI

Continua il periodo no del Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, al ‘Carbonchi’, cade contro la penultima della classe Zenith Prato (neopromossa toscana che aveva raccolto tre punti nelle ultime sette partite).

Per i gialloblù sassesi si tratta della quarta sconfitta consecutiva e, nonostante il buon bottino di 19 punti (che valgono attualmente l’eccellente ottavo posto in classifica), è lecito affermare che servirà un repentino cambio di rotta – a Deme Serigne (nella foto Schicchi) e compagni – per evitare di ritrovarsi improvvisamente nelle zone calde della graduatoria.

Dopo un primo tempo conclusosi senza grandi occasioni, nella ripresa la sfida si ‘stappa’. Al 3’ ci prova Toccafondi con una velenosa conclusione respinta di piede dall’estremo difensore locale Celeste e, due giri di orologio più tardi, sul fronte opposto, è Deme Serigne ad andare vicinissimo al vantaggio con un tiro che costringe Brunelli al salvataggio in corner.

Al 7’ i padroni di casa vanno ancora una volta vicini all’1-0 con una zampata di Barattini fuori di un soffio, ma a sbloccare l’incontro, quattro minuti più tardi, sarà la formazione ospite: è Cellai, servito da Saccenti, a scagliare un destro che non lascia scampo a Celeste. Al 29’ la Zenith Prato trova il raddoppio con Cecchi che, ben assistito da Cellai, lascia partire un bolide che va ad infilarsi all’incrocio dei pali.

Il Sasso si getta generosamente in avanti per cercare di riaprire la partita, ma, al 37’, i toscani calano addirittura il tris con un pallonetto del solito Cellai. Nel finale, il Sasso Marconi trova il gol della bandiera con un’incursione di Deme Serigne.