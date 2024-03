Il secondo portiere. Il senegalese. Adama Gueye pronto al debutto

Nelle ultime quattro partite della stagione, tante ne rimangono al gong, ci sarà spazio nella Robur anche per i bianconeri fin qui meno impiegati. Tra questi il secondo portiere Adama Gueye: per il senegalese si avvicina l’esordio. "In settimana il mister mi ha chiesto se sono pronto – ha commentato al Fol –. Gli ho risposto di sì, mi sento prontissimo. C’è meno pressione, avendo già vinto il campionato, però non dobbiamo perdere l’imbattibilità". Gueye sta osservando i dettami del Ramadan: durante il giorno non può né mangiare né bere. "Devo rispettare la mia religione, ma il lavoro in campo è lo stesso. E comunque in questo periodo mi sento meglio. Più leggero, più rilassato. Nelle partitelle urlo, mi muovo di più".

Classe 2004, Gueye, a Siena ha trovato la sua dimensione. "Sono innamorato di questa città – le sue parole –. Al Ticino (è da lì che è arrivato in bianconero, ndr) andavo all’allenamento e tornavo a casa. Qui abbiamo un bel gruppo, parliamo, mi trovo benissimo con i tifosi. Ho legato molto con Masini, una bella persona. Mi chiama spesso, mi tratta come un fratello". E anche con l’addetto stampa Andrea Levorato, con cui condivide l’alloggio. "Mi porta sempre all’allenamento, è una bravissima persona".