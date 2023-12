Il Seravezza dei miracoli. Aggrappati alla Pianese

PIANCASTAGNAIO – Quando la sconfitta nello scontro diretto al vertice sembrava materializzarsi... ecco il gol che cambia tutto di Giulio Camarlinghi. Il talentuoso numero 10 verdazzurro regala al Seravezza un punto di platino (ormai insperato) tenendo i suoi a -1 dalla vetta.

Ieri il Seravezza ha giocato meno bene del solito, contro un avversario che a tratti ha saputo esser dominante. Nonostante il fortissimo vento che ha sferzato sull’Amiata e sul tutto il sud della provincia di Siena, le due battistrada hanno comunque dato vita ad una partita bellissima. La Pianese gioca bene ma concretizza meno di quanto semina, anche per i meriti difensivi dei versiliesi. Magistrali poi alcune parate del solito Lagomarsini, come quelle nel primo tempo prima sul pallonetto del capocannoniere Mignani e poi sul tiro angolato di Kouko deviando in tuffo in angolo. E da questo corner nasce il vantaggio dei locali con capitan Gagliardi sul cross di Ledonne. Nella ripresa il numero 1 verdazzurro nega il raddoppio a Simeoni che ci prova con un colpo “da calcetto”. Il Seravezza replica col subentrato Mugelli e col grande ex Benedetti che imbastiscono un’azione che se non fosse stato per l’insolita imprecisione del bomber camaiorese sarebbe stato l’1-1. Il pareggio arriva sui titoli di coda quando Camarlinghi dal vertice dell’area lascia partire una traiettoria a girare delle sue che s’insacca là dove De Fazio non può proprio arrivare.