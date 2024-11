Il Seravezza si ferma al palo. Gli Squali calano il poker

Nazionale. Il Seravezza soffre tanto, ma alla fine acciuffa l’1-1 contro il Figline. Al vantaggio ospite risponde Cutrugno, che colpisce anche un palo. "Partita difficile contro un avversario ostico", commenta Massimo Taurino. Classifica: Fezzanese 21; Tau 20; Seravezza 19; Grosseto e Livorno 18; Pistoiese 16; Figline 12; Gavorrano 11; Z. Prato e Prato 10; Pontedera 9; Ghiviborgo 4; Tuttocuoio 1.

Regione Élite. Il Forte dei Marmi 2015, dopo le improvvise dimissioni di Giacomo Vannoni (che ha trovato subito posto a Camaiore), surclassa 4-0 l’Atletico Piombino. A referto Carpentieri, Iacomini, Marcucci e Frandi. Per il nuovo allenatore Davide Tedeschi un ottimo esordio, come spiega il diesse Sergio Ridolfi: "Partita dominata e vittoria che dà morale". Classifica: Sestese 31; Perignano 23; Affrico 21; Lastrigiana 20; Fucecchio 19; Mal. Seano 18; Cecina, S. Giuliano e Lampo 17; Bellariva 15; Firenze O. 14; Arezzo A. 13; Bibbiena 12; Forte dei Marmi 11; Pontassieve 9; A. Piombino 1.

Regionale. Colpo del Pietrasanta che passa 3-2 a Montecatini. Sblocca Mancini ma il Montecatini pareggia. Nella ripresa decide l’uno-due di Pelucchini (prima rete su rigore). "Vinto, contro la seconda in classifica, una partita difficilissima – argomenta Luigi Troiso –; un plauso al nostro portierone Diridoni, autore di parate decisive". Perde male 2-0 il Capezzano contro la S. Marco Avenza. "È un momento difficile – argomenta Gianluca Di Cola –; le assenze non devono essere alibi, ma stiamo facendo fatica". Perde anche un buon Lido di Camaiore a Larciano per 2-1. Non basta Piciullo. "Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio", assicura Daniele Del Chiaro. Classifica: Pieta 2004 31; A. Lucca 30; Csl Prato e Montecatini 25; S. Marco Avenza 24; Larcianese 23; Pietrasanta 21; Capezzano 20; Giovani Nova 19; F. Marlia 15; Poggio a Caiano e Capostrada 14; A. Porcari 10; Lanciotto 9; Quarrata 8 e Lunigiana-Pontremolese 8; Lido di Camaiore 6.

Provinciale Lucca. Il Camaiore schianta 4-0 il Polo Lucchese, con Fabio Ragona in panchina (dopo le dimissioni di Paolo Moretti e l’arrivo in panchina di Vannoni). A segno Gerini, Domenici e Martinelli 2. Incredibile successo 1-0 del Viareggio a Barga, con i garfagnini, puniti da Pucci, che falliscono due rigori. "Ci hanno picchiato per tutta la partita", sottolinea Valerio Fommei. Classifica: Castelnuovo 24; Viareggio 20; Valdottavo 18; Camaiore e Fol. Segromigno 15; S. Macario e Vorno 14; Galleno e Pieve Fosciana 11; Montecarlo 7; Capannori 6; Pieve S. Paolo 4; Barga 3; Polo Lucchese 0.

Provinciale Massa. Perde il Real FQ contro la Carrarese Giovani 2-0. Vince 5-1 il Massarosa contro l’Atletico Carrara. Doppio Del Bianco e singoli di Bertagna, Di Clemente e Lunghi. "Buona partita su un campo difficile", dice Stefano Maffei. Primo successo stagionale dello Stiava. Gulotta firma l’1-0 sulla Villafranchese. "Finalmente tre punti", commenta Luigi Del Bigallo. Classifica: Massese 22; Don Bosco Fossone 20; Real FQ 17; Carrarese Giovani 16; Montignoso e Serricciolo 12; Romagnano e Ricortola 11; Tirrenia 9; Massarosa, A. Carrara e Villafranchese 7; S. Lazzaro Lunigiana 4; Stiava 3.

Sergio Iacopetti