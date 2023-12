Il Seravezza vuole prendersi il primo posto. Per farlo oggi deve vincere a Piancastagnaio

Il grande giorno dello scontro diretto al vertice della classifica è arrivato, nel girone E tosco-umbro. Oggi c’è Pianese-Seravezza. Prima contro seconda, separate da appena un punticino. Il tutto in un campionato in cui in settimana non sono mancate le novità, col successo 3-0 a tavolino assegnato dal giudice sportivo al GhiviBorgo relativamente al match con l’Orvietana che sul campo era finito 1-1 il 19 novembre scorso, perché i biancorossi umbri schierarono Francesco Fabri nonostante il classe 2003 dovesse scontare una squalifica addirittura dal 7 maggio 2022 quando vestiva la maglia del Perugia Primavera (... nel frattempo l’Orvietana ha pure cambiato allenatore esonerando Silvano Fiorucci e ingaggiando come nuovo tecnico Antonio Rizzolo), e con altre operazioni di mercato in entrata da parte delle inseguitrici (che in estate erano date come le favorite... e forse lo sono ancora?) col Grosseto che ha preso l’attaccante figlio d’arte Romairone e il Livorno il difensore 2002 Pietro Carcani dal GhiviBorgo.

Oggi i quattro anticipi del sabato (per avere un giorno in più di recupero e preparazione in vista del turno infrasettimanale completo di mercoledì 20 dicembre... quando ci sarà il derbyssimo della Versilia) nella 16ª giornata (penultima d’andata) sono Aquila Montevarchi-Sansepolcro (arbitro Paccagnella di Bologna, assistenti Pallone di Vicenza e Concettini di Faenza), Mobilieri Ponsacco-Figline (Pani di Sassari, Ferretti e Gallà di Pistoia), San Donato Tavarnelle-Tau (Arnese di Teramo, Ceci di Frosinone e Brizzi di Aprilia) e appunto Pianese-Seravezza (Recupero di Lecce, Ciannarella di Napoli e Tagliafierro di Caserta). In settimana Amoroso (che dopo l’1-1 col GhiviBorgo aveva dato due giorni liberi alla squadra lunedì e martedì) ha fatto i conti con una rosa dimezzata dal virus influenzale da cui però pare si siano ripresi tutti (l’unico in dubbio resta Mugelli). Rientrano Coly e Bedini dalla squalifica. Il Seravezza è già partito ieri in pullman alla volta di Piancastagnaio pernottando là così da evitare la lunga trasferta stamani presto a poche ore dalla gara.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (’04), 28 Mannucci, 30 Coly (’03), 8 Ivani (’04); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (’05), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti.