Il Siena prepara la gara con Seravezza. Bianchi e Lollo infortunati, rebus ’Gallo’

Dopo la vittoria contro il Ghiviborgo, sofferta quanto pesante, il Siena ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista della prossima partita contro il Seravezza Pozzi, in programma domenica alle 14,30 nell’impianto in provincia di Lucca. La sessione di ieri al campo Bertoni dell’Acquacalda è iniziata con un lavoro fisico per tutta la squadra per poi passare ad una serie di esercizi di possesso palla tecnico tattici. La giornata si è poi conclusa con la partitella di fine allenamento.

Sempre ieri sono stati resi noti dal club bianconero gli esiti degli accertamenti a cui gli infortunati erano stati sottoposti. Lorenzo Lollo dopo essere stato sottoposto ad esami diagnostici, ha riscontrato una lesione di primo grado del soleo destro. Per il regista ex Carpi e Triestina quindi ancora un periodo ai box dopo essere rientrato, per qualche minuto, dieci giorni fa a Civita Castellana e purtroppo essersi fermato di nuovo. Il capitano Tommaso Bianchi (foto) invece, dopo aver seguito il medesimo iter del compagno di reparto, ha subito una lesione di primo grado al gemello laterale destro. Entrambi i giocatori hanno subito iniziato il loro percorso di recupero così come Alfred Hagbe, altro centrocampista fermo da tempo e protagonista di una stagione davvero sfortunata dopo essere stato tra i più impiegati nella scorsa. Elia Galligani invece non ha potuto prendere parte all’allenamento di ieri a causa di un attacco influenzale. La speranza è comunque quella di riavere a disposizione il bomber in tempo per la gara, dopo che nell’ultimo turno era stato assente (seconda volta in stagione per lui) contro il Ghiviborgo per squalifica. In vista dello scontro diretto di domenica però, anche se fosse recuperato Galligani, resta l’emergenza, soprattutto in mediana. Saranno costretti a fare gli straordinari Mastalli (ormai a suo agio davanti alla difesa), Farneti e Suplja con Masini prima alternativa alle mezzali e anche a Candido, che dopo essersi sbloccato potrebbe partire dal primo minuto anche domenica prossima. Cambia infine un’altra panchina del girone E di serie D. Dopo quella del Trestina (esonerato Calori ma ancora non ufficiale il sostituto) sembra pronta a cambiare anche la Flaminia, avversaria della Robur nel penultimo turno. Il ko di Foligno è stato fatale a mister Abate: al suo posto potrebbe tornare Nofri Onofri, esonerato lo scorso novembre.

Guido De Leo