Il Siena schianta la Baldaccio Bruni e fa festa. Vittoria schiacciante e promozione in Serie D

BALDACCIO BRUNI

0

SIENA

3

BALDACCIO BRUNI (3-5-2): Vaccarecci; Giorni, Adreani (8’st Sbardella), Perfetti; Piccinelli, Torzoni (8’st Magi), Mambrini, Giovagnini (40’st D’Aprile), Pedrelli; Boriosi (32’st Tresa), Mercuri.

Panchina: Mannarini, Beretti, Del Vecchio, El Mohtarim, Mazzoni. Allenatore Baldolini.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Agostinone; Bianchi (40’st Baldari), Lollo, Hagbe (21’st Pagani); Candido (16’st Ricciardo); Boccardi (26’st Achy), Galligani (33’st Granado).

Panchina: Gueye, Bertelli, Musaj, Costanti. Allenatore Magrini.

Arbitro Solito di Piombino (Notari-Liberatori).

Reti: 43’pt e 9’st Galligani, 44’pt Hagbe.

Note – Recuperi: 2’ e 4’. Ammoniti: nessuno.

SANSEPOLCRO – Ci ha messo appena sette mesi il Siena per uscire dalla palude dell’Eccellenza. Il netto successo del Buitoni di Sansepolcro, teatro della sfida contro la Baldaccio Bruni, certifica una cavalcata trionfale della formazione di Magrini che a 4 giornate dalla fine può finalmente alzare le mani dal manubrio. Il pomeriggio nell’Alto Tevere era iniziato al cospetto di una formazione di casa tutt’altro che rinunciataria. All’11 imbucata pericolosa di Giovagnini, Giusti e Cavallari ci mettono una pezza. Poi sale di tono la squadra di Magrini che costruisce intorno al 15’ una tripla occasione: Galligani sfugge a Piccinelli ed impegna Vaccarecci. La palla arriva a Candido che sulla respinta calcia a botta sicura, Perfetti sulla linea libera. L’azione prosegue e ci prova anche Bianchi, destro debole bloccato dal portiere aretino. Al 24’ bella uscita coi pugni di Giusti su Boriosi. La traversa (28’) ferma Galligani dopo l’ennesimo spunto in solitaria. I bianconeri attaccano ma non trovano il pertugio giusto per superare l’attenta difesa di casa. Ci vuole la grande giocata di Galligani nel finale di tempo a sbloccare il match: Hagbe recupera un pallone a metà campo, apre per Agostinone che serve subito il bomber bianconero bravissimo a fulminare Vaccarecci con un destro a giro sul secondo palo. Passano poco più di 30’’ e il Siena raddoppia. Stavolta è Galligani ad avviare l’azione, palla a Hagbe che è chirurgico nell’infilare un bel diagonale di sinistro per il 2-0 con cui si va al riposo.

Nel secondo tempo Galligani ci prova due volte da fuori area, palla fuori in entrambe i casi. Ma sono le prove generali per il tris che arriva al 9’ con un’altra azione personale, slalom gigante e esterno destro che finisce in fondo al sacco. Boccardi va vicino al poker (11’) ma scivola al momento di calciare davanti al portiere. Anche Morosi sfiora la prima gioia stagionale inserendosi sulla palla di Galligani (15’). Iniziano le girandole dei cambi e il ritmo cala. Cavallari di testa su angolo fa la barba al palo (29’) ma conta poco ormai così come le traverse di Granado e Pagani allo scadere. Al triplice fischio inizia la festa bianconera.

Guido De Leo