Il Siena ‘studia’ prima dell’affondo. La priorità è un attaccante di livello

Da casa Siena non è arrivata ancora nessuna ufficialità, ma la società si sta comunque muovendo per allestire la Robur stagione 2024/25. Se da una parte l’idea è quella di dotare l’organigramma societario con una figura che possa occuparsi della parte amministrativa, considerando anche la ripartenza del settore giovanile, dall’altra gli uomini di mercato bianconeri, insieme a mister Magrini stanno valutando a quali giocatori far indossare la maglia. Per quanto riguarda le conferme, sembra proprio che gran parte degli over che tanto bene hanno fatto l’ultima stagione, da Achy a Cavallari, da Masini a Boccardi oltre ai già contrattualizzati Bianchi, Lollo e Galligani, rimarranno, così come le quote Morosi e Hagbe. In riferimento ai nuovi innesti stanno iniziando a circolare i primi nomi, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo, quello che probabilmente subirà una maggiore trasformazione. Se Giannetti si è detto, nel caso, pronto a tornare, sembra essere finito nel mirino della Robur l’attaccante argentino Ryduan Palermo, che nella stagione appena conclusa, con la maglia del Martina ha siglato 18 reti nel girone H di serie D. Il ragazzo sembra interessare a diversi club, anche di C come la Carrarese. Accostato al Siena, a dirlo notiziario, Luca Di Renzo, classe 1990, 21 gol messi a segno nella sua seconda stagione in Serie D: 42 i centri con Vado e Roma City. Di Renzo ha giocato circa 300 partite in Serie D, firmando 128 reti.