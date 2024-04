Il Signa fa cinquina. Scandicci in corsa. Rondine sfortunata

Per i due gironi del campionato di Eccellenza si sono giocate le gare della terzultima giornata. Questi i risultati.

Girone A

Lanciotto Campi-Castelfiorentino 0-0. La gara è stata sospesa al 15’ per un grave malore al giocatore Mattia Giani del Castelfiorentino.

Girone B

Scandicci-Asta 2-0. La squadra di Ventrice prosegue la corsa conservando il 2° posto grazie al successo siglato da Meucci (43’) e Del Pela (che sale a quota 20 gol nella classifica marcatori) che su rigore ha raddoppiato.

Signa 1914-Firenze Ovest 5-0. Il Signa di Scardigli rifila una manita all’Ovest che si scioglie come neve al sole. Le reti: Lorenzo Tempesti (al 4’ e 55’), Dallai (30’), Cellai (59’), Diegoli (85’). Nella classifica marcatori: Cellai sale a quota 16 e Lorenzo Tempesti si porta a 12 gol. Signa sempre secondo, l’Ovest sempre in penultima posizione.

Rondinella-Terranuova Traiana 0-2. Un Terranuova esperto riesce a superare una Rondinella sfortunata (palo di Rosi) e vogliosa di punti salvezza. Taflaj e Ceppodomo (che sarà espulso) gli autori dei gol.

Audax Rufina-Fortis Juventus 1-1. Un derby combattuto terminato in parità, risultato molto stretto per la Rufina che ha colpito un palo con Somigli e una traversa con Bachi. Gurioli aveva portato in vantaggio la Fortis, il pareggio è di Sequi al 79’. Espulso Bettoni.

Baldaccio Bruni-Lastrigiana 1-1. Un pareggio che trattiene ancora la Lastrigiana nella zona dei play out. Dopo il gol di Sarti realizzato al 7’, la Baldaccio con Mercuri ha rimesso il risultato in parità.

Castiglionese-Siena 0-1. Con il gol di Masini (70’) il Siena è matematicamente promosso in serie D. Ha riposato il Pontassieve che è ormai retrocesso.

G. Puleri