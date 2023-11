Il Signa fa l’impresa. Riparte lo Scandicci. Tre punti all’Ovest

E’ stato un turno di Eccellenza ancora ricco di sorprese con la capolista Siena che con la vittoria nell’anticipo con la Colligiana domina con sicurezza il girone "B". Impresa del Signa a Foiano che conquista la 2ª vittoria di fila. Rufina sfortunata sul campo della Castiglionese, mentre resuscitano lo Scandicci a spese della Lastrigiana e il Firenze Ovest che piega un Pontassieve sempre più in crisi. Senza reti il derby fra Fortis e Rondinella. Ha riposato Terranuova Traiana. Questi i risultati.

Girone A

Sporting Cecina- Lanciotto Campi 3-1 (giocata sabato). Era prevedibile che senza allenamenti a Cecina sarebbe stata dura. I gol: Verdi, Startari, Rovini e Skerma.

Girone B

Foiano-Signa 0-1. Ancora tre punti eccellenti per il Signa che con Diegoli capitalizza questa trasferta aretina entrando in zona play off. Vittoria meritata con tre espulsi: Bennati e Fanetti (Foiano) Sdaigui (Signa). Scontro di gioco fra Di Leo e Diegoli, i due giocatori trasportati all’ospedale per accertamenti.

Lastrigiana-Scandicci 1-3. Riscatto dello Scandicci che con Ventrice in panchina ha confermato il valore del gruppo. Al gol di Palaj, ha risposto Del Pela su rigore, Grillo e Cenni.

Castiglionese-Audax Rufina 1-1. La rete di Somigli stava regalando la vittoria alla Rufina. Un rigore a tempo scaduto trasformato da Falomi lascia amareggiati i bianconeri di Diotaiuti.

Fortis Juventus-Rondinella 0-0. Un pareggio a reti bianche con Morandi bravo sul tiro di Cragno, mentre Pecorai su quello di Oitana.

Firenze Ovest-Pontassieve 1-0. Il gol dell’attaccante Bourezza fa brindare al successo l’Ovest, mentre il Pontassieve è sempre più in crisi.

Giovanni Puleri