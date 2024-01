Il Signa vince ancora e avanza. Scandicci: pari con rammarico. La Rondinella sconfitta in casa

E’ stato un turno infrasettimanale impegnativo, il 2° in tre giorni, per il girone "B" di Eccellenza, con alcuni risultati a sorpresa. in classifica s’infiamma la lotta per la salvezza. Ha riposato la Lastrigiana. Questi i risultati.

Scandicci-Audax Rufina 1-1. Con una buona predisposizione tattica la Rufina esce dal "Bartolozzi" con un punto. C’è rammarico per una traversa colpita da Tanini e per un palo al 91’ con Di Vico. Al gol di Meucci la Rufina ha risposto con Campagna.

Firenze Ovest-Fortis Juventus 1-2. Favorita dall’espulsione di Serotti l’Ovest non sfrutta anche il rigore sbagliato da Bourezza. Il gol di Nieri non basta. La Fortis tornata a ruggire con Piazze e Noferi. Espulso il portiere di casa Daddi per fallo da ultimo uomo.

Colligiana-Signa 0-1. E’ ancora Cellai l’uomo gol per il Signa (che sale a quota 11) che sbanca di misura il campo di una buona Colligiana. Il secondo posto sembra ormai cucito addosso.

Rondinella-Baldaccio Bruni 0-1. Niente da fare. La Baldaccio nell’unico tiro di Autorità stende una Rondinella che non è mai riuscita ad alzarsi in volo. Anche ieri ai biancorossi nel finale non viene concesso un rigore: il fallo era su Pecchioli.

Pontassieve-Castiglionese 1-1. Non è bastato il gol dell’ultimo acquisto Valdimir. La Castiglionese con Borghesi acciuffa il pari.

Sinalunghese-Siena 0-1. La capolista Siena vince di misura con Hagbe.

Terranuova Traiana-Foiano 1-0. E’ bastato un acuto di Viganò per i tre punti.

Asta-Val. Mazzola 3-3. I gol: Discepolo, Corsi, Cruiciani, Gianni, Mazza, Cavallini.

La nuova classifica. Siena punti 48; , Signa 41; Terranuova Traiana. 40; Scandicci 33; Castiglionese, Nuova Foiano, Sinalunghese, V. Mazzola 31; Baldaccio Bruni 28, Colligiana 27, Fortis Juventus 23, Lastrigiana e Rondinella 22; Asta e Audax Rufina 21; Firenze Ovest 13; Pontassieve 12 punti.

Giovanni Puleri