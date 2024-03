Il S.Ilario festeggia la promozione in Seconda

Assegnato anche l’altro titolo di Terza. Stavolta esulta la nobile decaduta S.Ilario che, dopo un biennio, abbandona l’ultima serie del calcio con tre turni d’anticipo grazie all’hurrà casalingo sull’Inter Club Parma firmato dal puntero brasiliano Alves Medeiros. Per la truppa di mister Baldi una cavalcata irresistibile con 18 hurrà su 19 match e un solo ko col vantaggio salito a 14 punti sui cugini della Plaza Montecchio, ko nella sfida esterna col Cavriago. Con la sua super difesa e un’invenzione al 43’ del puntero Kokolari, abile a rubar palla e ad insaccare dal limite, il Puianello viola Vetto e si aggiudica lo scontro diretto per l’argento.

Il double di Tejeda permette la rincorsa al Biasola nella sfida interna con l’orgoglioso Collagna che sprinta 2 volte col penalty di Furloni e l’acuto di Giannotta.

Nel girone parmense di Seconda, nuovo sussulto della Campeginese che esulta (2-1) nel fortino del Mezzani e riaffianca sul trono il Busseto a 4 turni dal gong. Gol di Capra per il pari, poi Dominguez indovina la girata vincente a 8’ dal gong. Impresa esterna a suon di gol per il Gattatico corsaro (5-4) sulla Virtus San Lorenzo e fiammella play-off ancora accesa. Continua il momento no della Virtus Calerno che, sprecate una serie di palle-gol nella prima frazione, china il capo alla Fontanellatese. Reti bianche per la regina Barcaccia che ora deve difendersi dal pressing delle vincenti Atletico Bibbiano Canossa e United Albinea: i gialloverdi non passano sul sintetico del Santos 1948 che a sua volta vede allontanarsi il treno play-off. Per i cittadini tiro da fuori di Sassi appena impreciso, poi ci pensa Cottafavi a respingere la conclusione di Gualtieri. Tutto facile per l’Abc che supera (3-1) la Saxum United impallinata dopo 1’ dal tap-in su incornata di Gallinari, quindi punizione astuta da posizione defilata di Lumetti e inserimento di Baroni. Per gli ospiti accorcia Caramanti. Netto blitz (0-3) dello United Albinea sulla Reggio Calcio mai pericolosa in avanti. Segnano Bertolani, Margini e Ferrante. Il double di Spallanzani con una rete per tempo firma la salvezza diretta della Borzanese che liquida lo Junior Fiorano. Non concede sconti il già promosso Campogalliano che annienta (4-0) la Virtus Mandrio, con Nappo che sul 2-0 manda sul palo un penalty.

In Prima riparte la corsa del Casalgrande che doma non senza fatica il Pavullo e resta nella scia del Monteombraro, corsaro all’inglese sul Carpineti. Per i rossoblù apre al 38’ capitan Lionetti, quindi doppietta nel finale di Luca Barbieri con conclusione da fuori e dagli undici metri. Nel girone C il Reggiolo strappa un punto (3-3) sul campo del Ganaceto grazie ad una rete in pieno recupero di Masetti. Un acuto all’ora di gioco di Stefano Ametta consegna l’hurrà alla vice-regina Virtus Libertas che piega la Solierese. Botta e risposta fra i due tempi nel derby Guastalla-Povigliese: passano gli ospiti con la sfortunata autorete di testa di Caramaschi su corner a rientrare di Tosi, mentre al 51’ Bulgarelli indovina il piazzato imprendibile. Controsorpasso in quarta piazza del Masone che supera la Vis San Prospero grazie ai sigilli di Battigello e Montorsi. Pesantissimo hurrà della FalkGalileo nella sfida salvezza con una Rubierese passata con la rete di cabeza siglata Fontanesi. Dopo l’intervallo Redo impatta di testa, poi fa l’assist per la stoccata di Terzo.