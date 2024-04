Il sogno continua. "Chiesanuova ai playoff, godiamoci il nuovo campionato»

E se il sogno non fosse finito ma solamente messo in stand-by e rimandato? Il pareggio 0-0 con l’Urbino, addirittura primo risultato ad occhiali di tutto il campionato per il Chiesanuova, ha interrotto la striscia di 5 vittorie e annullato le residue speranze di primo posto. Anzi ha favorito il sorpasso da parte del Montefano rimasto così unico pericolo per il trionfo della Civitanovese quando rimangono 90 minuti. Al "Sandro Ultimi" non è terminata in giubilo come era sempre avvenuto nei tre precedenti incontri dopo l’inaugurazione del sintetico e ciò non per demeriti del team di Mobili, quanto per merito dell’Urbino che ha contribuito a far sì che la sfida risultasse tra le più belle del campionato, sicuramente di categoria superiore. Non a caso dopo i ben 101’ della lunga partita i calciatori di casa si sono recati sotto i tifosi per raccogliere applausi scroscianti e l’orgoglioso coro "Grazie ragazzi". Un coro che includeva 8 mesi vissuti in estasi, quantomeno da ottobre e chissà cosa riserveranno le prossime settimane, l’atmosfera da playoff. Da domenica il Chiesanuova ha la certezza di disputarli, nell’ultimo turno scopriremo se da terza o seconda forza d’Eccellenza (e contro chi), dunque il sogno proseguirà lì. "È stata una gran bella partita – dichiara il presidente Bonvecchi – si sono esaltati i portieri e si sono visti giocatori con tecnica di altissimo livello". Era l’ultima interna di campionato. "Infatti colgo, l’occasione per ringraziare i tifosi, i Crossroad che ci hanno seguito e supportato nella stagione. Più i dirigenti, collaboratori e lo staff tecnico. Ho anche notato una maturità di comportamento e di tifo sugli spalti che mi piace tanto". Cosa ha detto ai giocatori e tecnico? "A fine gara ho voluto sottolineare che è stato un successo comunque. Una stagione splendida. Mi rimane giusto il rammarico che, se avessimo giocato sempre e veramente in casa, forse il sogno sarebbe stato già coronato". Invece ecco i playoff: "Sì non dobbiamo accusare il colpo, anche se abbiamo preso la strada più tortuosa. Sarà un nuovo campionato, godiamocelo". La prima sfida si potrà giocare al "Sandro Ultimi"? "Sì non ci sono problemi".

Andrea Scoppa