Il Solarolo acciuffa i playoff

La giornata n.32 del campionato di Promozione ha messo in vetrina le imprese di Faenza e Solarolo che, nei rispettivi gironi, sono impegnate nella lotta per l’accesso o per la miglior posizione in chiave playoff. Nel girone C, il gol di Pietro Lanzoni al 46’ ha permesso al Solarolo di vincere il derby casalingo contro il Placci Bubano. Con questo successo, e col contemporaneo passo falso della Comacchiese a Casumaro, la formazione di mister Assirelli ha guadagnato la matematica certezza dell’accesso ai playoff. Le ultime 2 giornate contro Felsina e Mesola non saranno tuttavia un pro forma. Il Solarolo infatti è al 3° posto, a -5 dalla piazza d’onore che permetterebbe di evitare le fatiche della semifinale, ma, soprattutto, ha un solo punto di vantaggio sulla Portuense (già sicura anch’essa dell’accesso ai playoff).

Quel margine, sarebbe da conservare nell’economia del vantaggio del fattore campo in un probabilissimo playoff, proprio con la Portuense. Nella giornata appena andata agli archivi c’è stata gloria anche per lo Sparta Castel Bolognese, capace di infliggere un severo 7-0 esterno all’Anzolavino, penultimo della classe e già retrocesso. Per i rossoblu sono andati in rete al 9’ Strazzari, 17’ Conti, 22’ Battiloro, 66’ Pollino, 77’ Battiloro, 79’ Bacchilega e 91’ Penazzi. La doppietta di Battiloro ha consentito al bomber castellano di arrivare a quota 19 (un solo rigore calciato) nella classifica marcatori, dietro a Bali del Valsanterno (25 con 7 rigori) e Melandri della Portuense (21 con 8 rigori). Nel girone C, il Faenza ha fatto proprio il derby di Castiglione di Ravenna contro la Del Duca Grama. I manfredi hanno legittimato la supremazia con la doppietta di Bagnolini (3’ e 53’) e col tris di Gimelli (85’).

I padroni di casa hanno segnato il gol della bandiera al 92’ con Corzani. Con questo risultato il Faenza ha blindato il 4° posto a quota 57 (manca un punto per la certezza matematica), ma potrebbe anche puntare al 3° posto del Fratta Terme, che ha un solo punto di margine. Dagli altri campi, solo delusioni per le formazioni del Ravennate. Il Classe, in un match caratterizzato da tanta tensione e poco spettacolo, ha perso 1-0 a Civitella, sul gol dell’ex Ricci Frabattista, segnato al 76’. Alla formazione di mister Folli, undicesima con 43 punti, manca ancora un piccolo sforzo per non correre pericoli. Il Cotignola invece, col ko interno 1-2 contro la Stella Rimini (Fiorillo al 17’, poi la rimonta ospite con l’autorete di Minguzzi al 20’ e Martin al 70’), ha praticamente un piede e mezzo in Prima categoria. Infine, il fanalino di coda Cervia ha perso con l’onore delle armi 2-0 (32’ Bargelli, 47’ Fabbri) in trasferta col Bellariva.