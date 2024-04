IL Sottosegretario con delega Sport e Giovani. Magoni: "Documento che sigla la collaborazione con 1.350 società in Lombardia e 180.000 tesserati»

"Questo documento sigla la collaborazione con un sistema che conta 1.350 società in Lombardia, 180.000 tesserati, 40.000 tesserati tra dirigenti e tecnici e 48.000 gare organizzate. Numeri importanti sottolineati dalle recenti vittorie nel campionato d’Italia under 17 e femminile - il commento di Lara Magoni, Sottosegretario con delega Sport e Giovani della Regione Lombardia -. Tutto ciò a dimostrazione che lo sport non è di genere ma di qualità di uomini e donne capaci di esprimere al meglio il loro percorso sportivo. Per questo vogliamo sviluppare iniziative per far sì che la disciplina dello sport possa diventare disciplina anche per i genitori che troppe volte vedono nello sport un ascensore sociale e non orgoglio e per passione per la squadra e per lo sport".