Il successo con tre giornate di anticipo: la parola al tecnico. Giovanissimi amaranto in trionfo. Peruzzi: "Un gruppo speciale»

AREZZO

Venti vittorie e due sole sconfitte. Miglior attacco (76 gol all’attivo) e difesa meno battuta (appena 17 le reti al passivo). Sono solo alcuni dei numeri straordinari dei Giovanissimi nazionali under 15 dell’Arezzo che nello scorso fine settimana, battendo 2-0 il Pescara, hanno conquistato l’aritmetico successo del proprio campionato con ben tre giornate di anticipo e mettendosi alle spalle realtà blasonate come Perugia, Pescara, Benevento, Foggia, Ancona. Una cavalcata trionfale quella dei ragazzi allenati da Peter Peruzzi. Proprio il tecnico non nasconde tutta la sua gioia per il risultato raggiunto. "Una soddisfazione enorme. Eravamo una matricola in C e nel pre-campionato nessuno ci dava tra i favoriti, però fin dalle prime giornate siamo stati in testa. Dai provinciali al nazionali il salto è triplo e questo avvalora ancora di più il nostro successo".

Peruzzi, siete entrati nella storia dell’Arezzo.

"Dal Museo Amaranto mi hanno comunicato che è la prima volta che una squadra giovanile del cavallino vince un campionato nella categoria giovanissimi nazionali".

Qual’è stato il segreto del vostro successo?

"L’unione di intenti e quella tra i ragazzi. Un risultato nato dalla forza dello spogliatoio. Dallo staff ai giocatori abbiamo remato tutti nella stessa direzione in maniera compatta".

Quando ha capito che il campionato si poteva vincere? "Sembrerà paradossale, quando abbiamo perso 3-2 a Pescara. Una delle due sole sconfitte in tutto il torneo. Lì ho visto il carattere dei ragazzi. Nei loro occhi ho letto la voglia di rivalsa". La forza del gruppo. "Sono amici tra di loro. La determinazione in ogni allenamento dove non mollano mai".

Qual’è il vostro credo?

"Giocare divertendosi. L’aspetto ludico non deve mai mancare a questa età".

Deve ringraziare qualcuno? "Giorgio Contu e i miei collaboratori. E’ stato un successo di squadra". Adesso c’è un sogno tricolore da inseguire. "Ci siamo guadagnati l’accesso ai playoff scudetto. Faremo il debutto il 12 maggio in trasferta e giocheremo il ritorno il 19 maggio in casa contro la quarta classificata del girone sud".

Andrea Lorentini