Il successo. Il Terre di Castelli fa festa. Conquistata la Coppa

terre di castelli

4

gambettola

2

(dopo i tempi supplementari)

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Saccani (1’st Gargano), Ben Driss, Ferrari, Dembacaj, Hajbi, Hoxha (15’ t Malo), Sakaj (28’st Iori), Stanco (15’st Scarlata), Esposito E. (1’st Pampaloni), Esposito L.. A disp.: Venturelli, Operato, Carta, Bruno. All.: Domizzi

GAMBETTOLA: Golinucci, Marconi, Maioli, Rossi, Aloisi (26’ st Mengucci), Rigoni, Gadda (20’ st Protino), Turci, Merciari (43’ st Mantovani), Mancini (32’ st Mari), Longobardi (20’ st Vukaj). A disp.: Smeraldi, Franchini, Falchero, Farabegoli. All.: Bernacci

Arbitro: Gippetto di Reggio

Reti: 27’ e 12’st Longobardi, 32’st Iori, 46’st (rig.) Esposito L., 2’pts Malo, 16’pts Scarlata Note: espulso al 74’ Rossi, ammoniti Longobardi, Rossi, Aloisi, mister Bernacci, Scarlata

Sotto 2-0, il Terre di Castelli fa l’impresa e nei supplementari batte 4-2 il Gambettola vincendo la Coppa Italia di Eccellenza. E la squadra di Domizzi ora accede alla fase nazionale che può regalare la D, dove nel 1° turno troverà una fra Cecina e Terranuova (finale toscana mercoledì 7). A Granarolo al 27’ Merciari tenta il cross dalla destra, Hajbi intercetta col braccio in area, dal dischetto Longobardi colpisce il palo ma poi dopo una mischia lo stesso attaccante la mette dentro.

Al 57’ Aloisi dalla destra crossa e Longobardi di piatto infila Auregli per il 2-0. Al 74’ Malo commette fallo su Rossi, il direttore di gara invece a sorpresa ammonisce il giocatore del Gambettola che reagisce con un buffetto sulla guancia all’arbitro, ormai consapevole del secondo giallo e la conseguente, e discutibile, espulsione. Passano 3’ e Iori in mischia spedisce sotto la traversa il 2-1. Po al 91’ mano in area di Rigoni su cross di Luca Esposito, che dal dischetto fa 2-2. Nei supplementari dopo 2’ Malo riceve palla in area sulla sinistra e in diagonale beffa Golinucci. Al 16’ Scarlata infila da due passi il 4-2 che blinda la Coppa.