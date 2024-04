Il super tifoso biancorosso. Cori e striscioni per festeggiare i 70 anni di Rolando Bonsi

Fumogeni, striscioni e ovviamente cori da stadio per festeggiare i 70 anni dello storico tifoso del Rimini, Rolando Bonsi. Erano in tanti domenica, all’ora di pranzo, all’Emporio Gastronomico prima della partita pomeridiana del Rimini al ’Romeo Neri’ contro la Virtus Entella, per un brindisi con l’amico e compagno di mille avventure. Una festa a sorpresa decisamente riuscita che si è chiusa in corteo verso lo stadio di Piazzale del Popolo. Un pranzo con tanti vecchi amici a ricordare le trasferte, i cori indimenticabili, le giornate passate sugli spalti del ’Neri’. "Rolando ci ha abbracciato uno ad uno con quella forza e genuinità – raccontano i tifosi biancorossi – che lo ha sempre contraddistinto allo stadio e nella vita". Il tempo passa anche per Rolando "ma il cuore di un tifoso rimane sempre pulsante e fedele, proprio come ci insegna questo baldo fedelissimo che, nonostante non sia più un ragazzino, non ha alcuna intenzione di abbandonare gli spalti e anzi, mai domo continua a ruggire: ‘Forza vecchio cuore biancorosso’.

E, naturalmente non è mancato un regalo per festeggiare come si deve i 70 anni di Rolando. Una cornice con un collage delle più belle fotografie del super tifoso biancorosso sugli spalti del ’Neri’ e di gran parte degli stadi d’Italia. Sempre e solo a urlare Forza Rimini. Buon compleanno ‘comandante’ biancorosso.