Il Tau cala il tris e vola

TAU ALTOPASCIO

2

PONSACCO

1

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Vellutini, Quilici (41’ st Jokovic), Biagioni, Meucci, Alessio (29’ pt Perillo), Bruzzo, Bruno (31’ st Piccini), Andolfi, Odianose (27’ st Malva), Noccioli (20’ st Manetti). All.: Venturi.

PONSACCO: Fontanelli, Bardini (13’ st Nieri), Panattoni, Grea, Brondi, Sivieri (13’ st Milli), Bologna (35’ st Matteoli), Regoli, De Vito (21’ st Pellegrini), Borselli, Fischer (22’ st Italiano). All.: Bozzi.

Arbitro: Saccà di Messina.

Reti: 16’ e 17’ pt Noccioli; 26’ pt Bologna.

Note: ammoniti Odianose e Bruzzo.

ALTOPASCIO - Terzo successo casalingo consecutivo per un Tau che approda al quarto posto in classifica, scavalca il Livorno e distanzia di quattro lunghezze il Seravezza, ora sesto, in chiave play-off, per i quali l’ultimo posto utile è il quinto. I conti tornano agli amaranto che, però, hanno sofferto molto nel finale, tanto che, a tratti, è sembrata la fotocopia della partita dell’andata, con Meucci e compagni avanti 2-0 e poi raggiunti sul 2-2.

Tau privo di Antoni e Lombardo squalificati e di Zini, Bernardini e Capparella infortunati (piove sul bagnato, perché, nel corso della partita, si sono fatti male anche Quilici e Alessio: per quest’ultimo sembra una seria distorsione a un ginocchio) che si schiera con il tridente formato da Andolfi, Noccioli e Odianose.

Ospiti che si giocavano ancora le esigue speranze di agganciare i play-out. Già dopo meno di un minuto Andolfi rischia di portare avanti la squadra di Altopascio che sblocca al 16’: rasoiata perfetta di Noccioli su finta di Andolfi. Palla al centro e raddoppio con lo stesso Noccioli che risolve brillantemente una mischia.

Sembra l’avvio di una goleada; del resto la truppa di Venturi ha il secondo miglior attacco del campionato, mentre i mobilieri vantano, si fa per dire, la seconda peggior difesa. I rossoblu, però, non mollano e, al 26’, mentre il Tau è momentaneamente in dieci per l’infortunio di Alessio a bordo campo, su errore difensivo degli amaranto (nell’occasione in completo bianco), Bologna riprende una corta respinta e, con un gran fendente, la sfera accarezza il palo ed entra in porta. Traversa di Meucci di testa e, poi, Fontanelli tiene in gara il team della Valdera con una grande parata; così come farà all’11’ della ripresa, sempre sull’attaccante nigeriano. In mezzo, altro palo lucchese con Bruzzo.

Nell’ultimo segmento di gara assalto dei pisani, diverse mischie, ma senza esito.

Massimo Stefanini