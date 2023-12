Il Tau mastica amaro. Venturi: "Due punti persi"

Hai voglia a sottolineare che si tratta del settimo risultato utile consecutivo, con il sesto posto mantenuto e con un punto guadagnato sul quinto in chiave play-off, con il terzo miglior attacco del campionato. Tutto vero. Ma la realtà è che il Tau ha buttato alle ortiche due punti.

Il pareggio di Ponsacco (come nella passata stagione, solo che allora fu 1-1 in rimonta per gli amaranto), lascia davvero molto amaro in bocca. Soprattutto per il doppio vantaggio, grazie alle reti di Manetti e Andolfi, che Capparella e compagni avevano costruito in un ottimo primo tempo. Poi una ripresa da dimenticare. I mobilieri, penultimi in classifica e con la seconda peggior difesa, sono riusciti a rimontare.

Venturi, nel dopo gara, ha provato a dare giustificazioni legate al campo – senza dubbio non un biliardo della Premier League – , ma il fondo gibboso del "Comunale" di via della Rimembranza era tale anche per i padroni di casa, senza dubbio più abituati e meno tecnici.

Ma, al di là delle giustificazioni, una simile occasione non andava sprecata. "Si è giocato su un campo inadeguato per la “D” – dichiara Venturi (foto) – ; però è stata una gara double face. Nella prima parte avevamo saputo affrontare anche questo problema del terreno di gioco, accumulando un doppio vantaggio che, certamente, dovevamo gestire meglio. Il gol dell’1-2 del Ponsacco in apertura di ripresa è stato il momento decisivo. Loro hanno preso coraggio, noi siamo stati troppo remissivi e siamo qua a recriminare, perché questi son due punti persi".

Già e dispiace non aver sfruttato un calendario tutto sommato abbordabile. Domenica prossima il Tau ospiterà il Real Forte Querceta, ex squadra del trainer amaranto, prima del rush finale che vedrà affrontare, nell’ordine, San Donato Tavarnelle e la capolista Pianese, ad Altopascio, mercoledì 20 dicembre, nel turno infrasettimanale.

Massimo Stefanini