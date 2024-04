Il Tau vuole chiudere in bellezza in casa

Quilici squalificato per una giornata, Alessio e Biagioni infortunati, forse stagione finita per loro. E’ il bollettino sanitario e del giudice sportivo che riguarda il Tau per l’ultima gara casalinga della stagione, prevista per oggi, alle ore 15, al "Comunale" di Altopascio, contro il San Donato Tavarnelle, formazione che, nella passata stagione, militava in serie "C". Adesso naviga a metà classifica e, considerando la "forbice" per il Real Forte Querceta terz’ultimo, potrebbe essere già salva.

I fiorentini, reduci da cinque ko consecutivi, hanno diverse peculiarità. Squadra che pareggia meno di tutte in serie "D" girone "E" (appena 5 volte), come il Ghiviborgo, terzo peggior attacco, ma anche quinta miglior difesa. Il Tau, a quota 56, al quarto posto (a pari merito con il Livorno, ma in vantaggio negli scontri diretti), difende due punti di vantaggio nei confronti del Seravezza, sesto.

Le prime cinque, come noto, si qualificano per i play-off. Il Seravezza ospita la Pianese capolista, con tre punti di vantaggio sul Follonica Gavorrano che ha gli scontri diretti a sfavore rispetto ai bianconeri di Piancastagnaio. Ergo, se la Pianese vince oggi, sale in serie "C" per la seconda volta nella sua storia. Perciò gli amiatini vorranno chiudere al primo match-point. La settimana successiva la Pianese chiuderà il torneo proprio contro il Tau.

Incroci, dunque, con varie possibilità. Certo è che Meucci e compagni, se riusciranno a superare il San Donato Tavarnelle, avranno ottime possibilità di play-off. La società ci tiene molto; sarebbe, comunque, una soddisfazione al culmine di una stagione certamente positiva.

Venturi analizza il momento della sua squadra. "Domenica scorsa – afferma il trainer – , a Forte dei Marmi, l’episodio fondamentale è stato il “rosso” a Quilici, altrimenti potevamo anche farcela".

"Il San Donato Tavarnelle – ha aggiunto l’allenatore degli amaranto – ci può mettere in difficoltà: dobbiamo essere un Tau ottimo; se vogliamo inseguire il sogno play-off, è necessario vincere. Siamo andati oltre ad ogni più rosea previsione: merito dello staff, del club, dei ragazzi".

"Ultimo match in casa? Deve essere ricco di motivazioni per tutti – ha concluso Venturi – , per salutare al meglio tutto l’ambiente. Chiudere in bellezza sarebbe la ciliegina sulla torta".

