Il tecnico arancioblù Stefano Bartoli. "Sono soddisfatto dei primi trenta minuti. Una volta sotto c’è stato il calo mentale»

L’amarezza del tecnico dell’Asta Taverne Stefano Bartoli (nella foto) è per il risultato, non per la prova fornita dai suoi ragazzi al cospetto della capolista. "Sono soddisfatto dei primi trenta minuti – le sue parole –: i ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto loro, si sono proposti e sinceramente si sono messi nella condizione di poter creare occasioni importanti. Purtroppo dopo la prima rete del Siena abbiamo avuto un calo mentale ed è arrivata la seconda. Ma vedo comunque una squadra più viva rispetto a qualche tempo fa". Un po’ di rammarico per la palla di Jrad che si è stampata sul palo. "Ormai è da un bel po’ di tempo che sbagliamo qualche occasione di troppo – ha sottolineato Bartoli –. Se con quel gol avremmo potuto riaprire la partita non lo so, ma sicuramente avrebbe potuto darci una bella iniezione di fiducia". La prestazione ha comunque confermato il buono stato di salute dell’Asta. "Sì, ha dato delle conferme dal punto di vista del gioco – ha chiuso l’allenatore arancioblu –, ma non da quello dei risultati. Ci servono punti e tra l’altro, oggi, non solo torniamo a casa con una sconfitta, ma registrando anche la vittoria della Fortis Juventus sul Terranuova Traiana che di certo non ci aiuta. Ci aspettano tanti scontri diretti, per noi da qui alla fine ogni partita sarà una finale".

A.G.