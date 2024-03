Il tecnico Prosperi esalta la Pianese a Livorno: "Abbiamo dimostrato che non siamo lì per caso"

Ha perso il primato, superata dal Follonica Gavorrano, ma la Pianese (nella foto), al Picchi di Livorno, ha dato una grande prova di forza. E’ finita 1-1 un pareggio prezioso che ha tenuto a freno i labronici, domenica prossima impegnati proprio in Maremma.

"Andare a Livorno pensando di non soffrire, di non doversi difendere – le parole del tecnico delle zebrette Fabio Prosperi –, sarebbe stato da pazzi. Perché il Livorno è una squadra forte e gli faccio i complimenti. Ma faccio i complimenti anche ai miei ragazzi: da un punto di vista caratteriale mi hanno anche un po’ emozionato per come hanno giocato in uno stadio come il Picchi, dopo la botta di domenica, credo immeritata, ma comunque pesante, mettendoci voglia, attenzione e una buonissima qualità nel saper ripartire".

Prezioso il punto. "Il pareggio è il risultato giusto – le parole del mister dei bianconeri – e anche se il Livorno può essere rammaricato per la mole di gioco sicuramente più alta della nostra, visto che non potevamo arrivare e dettare legge, mentre noi possiamo esserlo perché abbiamo subìto il pareggio nel momento di maggiore serenità, dopo aver creato due grandissime occasioni per un 2-0 che probabilmente avrebbe ammazzato la partita". "Ma, ripeto – ha aggiunto Prosperi – sono felicissimo della prestazione e credo che per noi, per la società, per un paese sia motivo di orgoglio disputare una partita così importante a Livorno, affrontandola con piglio. Un po’ di merito l’ambiente bianconero se lo deve assolutamentre prendere".

La lotta è ancora aperta. "La Pianese ha una squadra e un allenatore più giovani rispetto ai labronici – ha chiuso l’allenatore della Pianese Prosperi –, eppure abbiamo dimostrato sul campo che non siamo lì per caso, ma per il lavoro che portiamo avanti giorno per giorno. Noi ci siamo imbucati alla festa delle tre favorite e a ballare con le prime della classe vogliamo provare a restarci fino alla fine".