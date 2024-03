Il tecnico soddisfatto. Ridolfi: "Passo verso la salvezza. Bravi ragazzi, ora non fermiamoci»

"Questo è un passo davvero importante verso la salvezza. Siamo arrivati a 36 punti, ma dobbiamo continuare a pensare a noi senza guardare le avversarie, partita dopo partita". E’ ovviamente soddisfatto Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato, dopo il successo ottenuto contro il Borgo San Donnino al termine di una gara condotta fin dal primo minuto dai biancazzurri. "Una vittoria meritata per quel che si è visto in campo. Dopo Forlì era importante ripartire e lo abbiamo fatto sia dal punto di vista della qualità di gioco sia dal punto di vista mentale – insiste il tecnico biancazzurro - . L’espulsione di Som ha ovviamente agevolato il nostro compito, ma fino a quel momento avevamo fatto comunque la partita. Sono gare in cui non serve avere la frenesia di sbloccare il risultato. Avevamo creato almeno 3-4 occasioni limpide prima del vantaggio di Moreo, quindi devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi".

Decisivi, ai fini del risultato, anche e soprattutto i cambi dalla panchina: "Chi è subentrato è entrato molto bene in campo e faccio anche a loro i complimenti come a tutto il resto della squadra – conclude Ridolfi -. Questo Prato può giocare con tanti sistemi di gioco. Ho notato che forse a Moreo un compagno di attacco serve e vedendo anche il clima e il campo ho schierato il 3-5-2. Credo che la scelta sia stata azzeccata. Ora testa alle prossime partite per provare a raggiungere quanto prima la definitiva tranquillità". L. M.