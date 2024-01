Il tecnico torna in panchina dopo la squalifica

SAN GIOVANNI

A distanza di cinque anni esatti, l’ultimo precedente risale infatti al 27 gennaio del 2019 e non sorrise agli azzurri, la Sangiovannese torna a Forte dei Marmi in una gara delicatissima per le zone basse di graduatoria. 14 sono i punti per i versiliesi allenati da Francesco Buglio che occupano la terzultima posizione, 19 quelli messi a referto da Baldesi e compagni reduci da un buon momento che ha prodotto, nelle ultime tre partite, una vittoria e due pareggi ma soprattutto un nuovo carico di importanti stimoli a fronte della ben nota rivoluzione attuata dalla società. Anche il Real Forte Querceta non se la passa affatto male; non perde da quattro partite, ha pareggiato in campi assolutamente non semplici come quelli di Seravezza e Trestina e confida di dar seguito alla pesante vittoria interna, di due settimane fa, contro il Cenaia, che ha riacceso le speranze di salvezza dopo un periodo assolutamente negativo di risultati. Atos Rigucci, che ritorna in panchina dopo tre turni di squalifica, parla di sfida molto importante ma non certo decisiva per le tantissime giornate che restano da qui alla conclusione della stagione regolare: "È una gara assolutamente importante, non la definirei decisiva perché siamo soltanto alla quarta giornata di ritorno ma proprio come noi anche il Forte dei Marmi sta attraversando un buonissimo momento, non perde da un mese e vorrà di sicuro tentare di vincere la sua seconda partita in casa consecutiva. Noi ci faremo trovare assolutamente pronti".

Venendo proprio all’ipotetico 11 di oggi, non dovrebbero esserci sostanziali novità rispetto alla formazione che domenica ha pareggiato con la Pianese. Tornerà dalla squalifica Farini che riprenderà il suo consueto ruolo dei tre di difesa permettendo, così, a Baldesi di tornare a centrocampo.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) REAL FORTE QUERCETA (4-3-3): Gatti; Maccabruni, Masi, Ndiaje, Giubbolini; Michelucci, Gemmi, Giuliani; Scarpa, Flores, Podestà. All. Buglio.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Timperanza; Farini, Antezza, Masetti; Pertica, Nannini, Baldesi, Romanelli, Gianassi; Bartolozzi, Canessa. All. Rigucci.

Arbitro: Zangara di Catanzaro.

Massimo Bagiardi