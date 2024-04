Il Terranuova a Signa per il secondo posto. Becattini vuole il pass per la finale playoff

Il Terranuova vede ad un passo la possibilità di accedere alla finale playoff. A 90’ dal termine della regular season il pass è lontano solo un punto. I ragazzi di Becattini sono secondi a pari merito con lo Scandicci (62 punti) che oggi osserverà un turno di riposo. Il Terranuova ha una ghiotta occasione quindi per mettere a segno il soprasso ma dovrà fare risultato, vale a dire almeno un pareggio contro il Signa, che è terzo con i suoi 60 punti e che dal canto suo non vorrà certo cedere le armi avendo a sua volta la possibilità di arrivare secondo. Tra l’altro arrivare secondi significherebbe volare in finale playoff visto che la forbice ha tagliato fuori la quinta in classifica dagli spareggi, avendo ad oggi 16 punti di ritardo sulla seconda. Calcio di inizio ale 15 così come per la Castiglionese di Roberto Fani che si congederà dal proprio pubblico ospitando la Lastrigiana al Faralli. Per la Baldaccio Bruni del tecnico Baldolini invece appuntamento casalingo contro la Sinalunghese prima delle meritate vacanze.