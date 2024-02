Il Terranuova a tutto gas. Ortiz super, Lastrigiana giù

lastrigiana

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Nencini, Del Colle, Chiavacci, Borselli, Crini, Mazzanti (62’ Becagli), Sarti (77’ Bibaj), Palaj, Del Pela. All. Gambadori

TERRANUOVA TRAIANA: Fedele, Arnetoli (46’ Cappelli), Senzamici, Bega, Mascia, Mannella (46’ Cioce), Viganò (60’ Petrioli), Privitera (54’ Marini), Ortiz, Taflaj, Ceppodomo (60’ Massai).

All. Becattini (squalificato, in panchina Meniconi)

Arbitro: Esposito di Ercolano

Marcatori: 6’ Palaj (rig.); 53’ e 55’ Ortiz.

Note: ammoniti Arnetoli, Privitera, Del Pela.

LASTRA A SIGNA – Una gara attesa, con la Lastrigiana decisa a confermare il successo colto a Sinalunga, mentre gli aretini senza mister Becattini in panchina squalificato fino al 17 marzo, e reduci dal trionfo di mercoledì scorso nella Coppa Italia regionale, volevano riscattare la sconfitta interna con la Fortis Juventus in campionato. Al termine di una partita accesa e combattuta ma non scorretta, hanno prevalso con merito gli aretini grazie a una doppietta in avvio di ripresa nel giro di due minuti del numero 9 Ortiz Lopez, che ha permesso di ribaltare il punteggio dopo un primo tempo concluso in svantaggio. Il Terranuova Traiana dopo aver subito la rete della Lastrigiana al 6’ su netto rigore per fallo di mano di Arnetoli (con realizzazione di Palaj) ha provato a reagire sospinta a centro campo da Mannella e Privitera, senza però mai rendersi effettivamente pericolosa e l’unica conclusione da ricordare è un colpo di testa di Privitera al 12’ su corner, finito alto sopra la traversa. I locali hanno provato a rendersi ancora minacciosi ma non ci sono state mai occasioni di pericolo per la retroguardia locale.

In avvio di ripresa nel giro di un quarto d’ora le cinque sostituzioni degli ospiti (la fatica di Coppa Italia si faceva sentire) che hanno accentuato la pressione. La difesa locale è apparsa in affanno ed al 53’ Ortiz da due passi ha raccolto un rasoterra di Ceppodomo e dopo una ribattuta ha messo dentro. Due minuti dopo cross dalla sinistra perfetto per la testa di Ortiz ed ospiti in vantaggio. Inconsistente e fragile la reazione della Lastrigiana, e gara che non offriva più emozioni fino alla fine da una parte e dall’altra.

Antonio Mannori