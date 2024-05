Il Terranuova vuole la D: "Adesso viene il bello"

di Francesco Tozzi

"Un’annata da incorniciare". Per Marco Becattini, tecnico del Traiana, non si poteva chiedere di meglio. Coppa regionale e finale playoff di Eccellenza, il tutto dopo un’amara retrocessione. Il pareggio 1-1 di domenica con il Signa al comunale di Pontassieve ha proiettato i biancorossi alla fase nazionale. Il ha giocato una grande gara, ma i canarini hanno risposto per le rime. "Nel girone eravamo in tre squadre fortissime, , Scandicci e Signa, una diversa dall’altra, con caratteristiche differenti e abbiamo avuto la sfortuna di aver trovato una squadra che dovrebbe militare tra i professionisti, non nei dilettanti – ha spiegato Becattini – Abbiamo visto bene l’equilibrio della partita con il Signa. In semifinale lo Scandicci ha sbagliato un rigore al 92’ e domenica ci sono voluti i supplementari per decretare il vincitore della finale".

Durante il match, in tanti hanno protestato per un rigore non ravvisato ai danni di Viganò.

"Lamentarsi è facile – ha aggiunto – fatto sta che abbiamo fatto una grande partita e i ragazzi hanno portato a casa un risultato importantissimo". Intanto si festeggia, ma si guarda già alla prossima sfida. "A non è mai capitato di vincere nella stessa stagione il trofeo regionale e la finale playoff. Adesso vediamo di fare tre grandi settimane. Ci prepareremo iniziando a studiare un avversario che non conosciamo".

E non ha tutti i torti. La W3 Maccarese, che il 26 maggio verrà al Matteini per far visita al , ha sì perso questa domenica per 3-2 dopo i tempi supplementari lo spareggio contro l’Amatrice Rieti per guadagnarsi un posto in serie D, ma la gara si è resa necessaria proprio perché le due compagini laziali sono arrivate prime a pari merito nel girone A con 76 punti. Ora la formazione del litorale romano, per sperare ancora in una promozione, dovrà vedersela con i valdarnesi. Soltanto 4 partite, se tutto dovesse filare liscio, separano Sacconi e soci dal sogno di tornare in serie D.