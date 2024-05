Il Terre sogna a Giulianova: "Ce la giochiamo alla pari"

Sono quasi 3mila i tifosi attesi domani alle 16,30 al ’Fadini’ di Giulianova, che per l’occasione dopo addirittura 15 anni riaprirà il settore distinti. Un dato che fa capire bene il clima infuocato che attenderà il Terre di Castelli nel primo gradino per conquistare la Serie D. I ragazzi di Maurizio Domizzi sfidano il Giulianova nella semifinale di andata degli spareggi (ritorno a Castelvetro il 2 giugno) a caccia della finale (9 e 16 giugno) con la vincente di Terranuova Traiana-Rieti. Gli oronero sono fermi da due settimane, dopo aver vinto la finale playoff con la Correggese, il Giulianova addirittura da un mese, visto che l’Eccellenza abruzzese si è chiusa il 28 aprile.

"Arriviamo alla sfida con lo spirito giusto – spiega mister Domizzi – e anche questa piccola sosta ci ha fatto bene. Loro sono fermi da più tempo, ma anche più riposati. Sappiamo che giocheremo con un contorno di pubblico da playoff per la B, non per la D, ma questo ci deve caricare, non intimorire. Ai ragazzi ho detto che dopo tanto sacrificio ora se la devono godere per raccogliere i frutti del lavoro di un anno, arrivare fino a qui era un sogno in estate, ma adesso che ci siamo ci proveremo fino alla fine".

Di fronte c’è un avversario con un passato da nobile decaduta (43 campionati di C alle spalle e 23 di Serie D…) che in stagione ha conquistato 80 punti in 34 gare (2,35 di media e solo 2 ko) venendo beffata solo dai rivali storici del Teramo, primi con 88 punti. Il tecnico Pagliaccetti è il terzo della stagione, dopo Cerasi e Lucarelli e può contare su una rosa super, con le "stelle" d’attacco Cognigni (ex Carpi e Fermana) autore di 16 gol e Di Paolo (14), mentre ha recuperato dall’infortunio anche Manuel Pera, bomber classe ’84 ex Carrarese e Forlì. "Loro sono un’ottima squadra – prosegue l’ex centrocampista di Modena, Samp, Napoli e Udinese – e sono stati sfortunati a trovarsi una corazzata come il Teramo nel girone, hanno una rosa molto ampia in cui spicca Cognigni, ma anche Zanon, ex Pescara e Perugia che ho affrontato da avversario in B. Una squadra molto aggressiva soprattutto in casa, spinta dal suo pubblico. Ma ho una certezza: per batterci dovranno essere molto più forti di noi. Il mio futuro? Non ho parlato con nessuno, sono concentrato solo sugli spareggi".

Dal campo. Domizzi recupera Scarlata, out ancora Sakaj, Uhunamure, Massari e Gozzi, in dubbio Operato, nel Giulianova rosa al gran completo.

