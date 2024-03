Il test. Pieralvise Ruani: "A Trodica ho visto una buona Maceratese»

"È stato un buon test a Trodica dove i ragazzi hanno giocato una gara positiva tenendo un buon ritmo". Pieralvise Ruani, tecnico della Maceratese, è soddisfatto da quanto visto con i biancorossi vincitori 3-0 grazie alla doppietta di Gomis e alla rete segnata da Cirulli nella ripresa. Il campionato è fermo per il Torneo delle Regioni e le società stanno lavorando in funzione del 7 aprile quando riprenderà l’Eccellenza. Quel giorno la Maceratese farà visita al Castelfidardo in una partita decisiva ai fini playoff: la formazione di casa è avanti di 3 punti e i biancorossi devono vincere, anche perché c’è da fare i conti con la K Sport Montecchio Gallo che ha gli stessi punti della Rata. Non è il caso di fare tanti calcoli, c’è solo da vincere per tenere accesa la speranza di accedere ai playoff. Non mancano i problemi per Ruani chiamato a tenere testa a un avversario di valore e a rinunciare agli squalificati Gagliardini, Strano, Luciani e Mancini. E così si stanno provando quelle soluzioni senza questi giocatori, per esempio a Trodica i biancorossi hanno schierato Amico, in difesa c’erano iulitti, Vittorini, Sensi e Nicolosi; a centrocampo Gomis, Pagliari ed Edoardo Ruani; davanti spazio a Di Ruocco, Minnozzi e D’Ercole. La prossima settimana la squadra sosterrà un altro test, molto probabilmente venerdì ad Appignano.