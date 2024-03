Il Torneo delle Regioni al via in Liguria. Riflettori puntati sulle selezioni delle Marche

Da oggi fino a venerdì le selezioni marchigiane Under 19, 17, 15 e femminile saranno impegnate in Liguria al Torneo delle Regioni di calcio a 11. Le nostre rappresentative sono state inserite in un quadrangolare formato da Campania, Sicilia e Sardegna. In ambito maschile, ci sono in totale cinque gironi, le Marche si qualificano ai quarti se chiuderanno in testa o se dovessero essere una delle tre migliori seconde. Alla rappresentativa femminile "basterà" chiudere il quadrangolare tra le prime due. Oggi le nostre selezioni debutteranno nel torneo contro la Campania a Ceriale, domani contro la Sicilia a Pietra Ligure dove lunedì le nostre squadre diputeranno l’ultima gara del primo turno contro la Sardegna.

UNDER 19. La squadra esordirà alle 16.45 contro la Campania a Ceriale (Savona). I convocati: Alessandro Albanesi (Azzurra Colli), Francesco Corvaro (Chiesanuova), Andrea Cosignani (Civitanovese), Filippo Giandomenico (Elpidiense Cascinare), Nicola Strappini (Filottranese), Davide Sergiacomo (Urbino), Nicolò Capodaglio (Montegranaro), Nicolò Di Matteo e Daniele Postacchini (Montefano), Leonardo Flaiani (Montegiorgio), Matteo Rotondo (Monturano), Alessandro Falcioni e Leonardo Straccio (Osimana), Giri Leonardo (Portorecanati), Edoardo Raffaelli (Maceratese), Santino Bonvin (Sangiorgese Monterubbianese), Tommaso Gaspari e Nicolas Sfasciabasti (Sangiustese VP), Tommaso Orsini (Tolentino), Pietro Salvi (Urbania). Selezionatore: Massimo Lombardi.

FEMMINILE: Alle 14.15 le ragazze debutteranno al torneo contro la selezione campana. Le convocate. Omaima Nefzi (Ancona Respect), Elena Ferraro (Arzilla), Cristina e Serena Mignini, Marzia Piermarini (Ascoli), Chiara Crispini, Alice Ruffini, Sofia Stollavagli e Asia Victoria Trombaccia (Maceratese), Alessia Pontini (Sambenedettese), Elena Cavagna, Greta Enriconi, Chiara Generali, Aurora Gigli e Serena Ventura (Jesina), Caterina Baldassarini, Ilaria Borghiani, Teresa Campanella, Miriam Cecchini e Ludovica Perugini (Recanatese). Selezionatore: Antonio Censi.

UNDER 17. Questa selezione inizierà il torneo contro la Campania alle 11.30 a Ceriale. I convocati: Mattia Vallorani (Academy Civitanovese), Federico Esposto (Delfino Fano), Nicola Torreggiani (Atletico Ascoli), Nicola Gasparroni, Leonardo Minardi e Armando Stecconi (V. Senigallia), Lorenzo Chiavellini (F. Cerreto), Tomas Bergamini (G. Gradara), Andrea Beninati (Montecchio G.), Daniel Gashi (Matelica), Riccardo Angelini e Simone Natalini (Monticelli), Francesco Arcangeli (N. Altofoglia), Giacomo Marchesini e Gabriele Sasso (Osimana), Daniel Mucciacciaro (Portorecanati), Matteo Grillo (Sambenedettese), Alex Gabrielli (Tolentino), Mevale Kone (Trecastelli P.), Andrea Luciani (Pergolese). Selezionatore: Francesco Baldarelli.

UNDER 15: Calcio d’inizio alle 9.30 a Ceriale, sempre contro la Campania. I convocati: Alessandro Liberti (Academy Civitanovese), Gaetano Ubaldi (Atletico Ascoli), Tommaso Diamanti (Corridonia), Giuseppe Bruno (Carissimi), Leonardo Iachini e Leonardo Ripa (Civitanovese), Mattia Ottaviani (Cuprense), Dario Barbetti, Filippo Marinelli e Alessandro Enrico Panella (V. Senigallia), Gabriele Rossi (Montecchio Gallo), Gabriele Carloni (Real Metauro), Mattia Gironella, Giovanni Raffaelli e Matteo Torresi (Maceratese), Lorenzo Cappelletti (Sambenedettese), Paolo Cicconetti e Marco Della Ceca (Tolentino), Cristian Corradini (Veregrense), Edoardo Moretti (V. San Martino). Selezionatore: Gianluca De Angelis.