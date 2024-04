Il torneo. Trofeo Nando Cleti, hanno aderito 42 squadre

Alle 48 formazioni del Velox Allievi e alle 41 della kermesse per Giovanissimi, a conferma del grandissimo appeal vanno aggiunte le 42 al via del futuro Cleti, il torneo riservato alla categoria Esordienti (a 9). Il prestigio del Cleti ancora una volta valicherà i confini regionali perché non mancheranno nell’edizione 2024 club in rappresentanza dell’Abruzzo, compresi i campioni in carica del Giulianova. Queste tutte le adesioni al 38° torneo intitolato a "Nando Cleti": Maceratese, Cingolana San Francesco, Nuova Folgore, Senigallia, Biagio Nazzaro, United Civitanova, Academy Civitanovese, Invictus Grottazzolina, Vigor Senigallia, Salesiana Vigor, Aurora Jesi, Vigor Castelfidardo, Palombina Vecchia, Robur 1905, Osimostazione, Aurora Treia, AFC Fermo, Giovane Ancona, Junior Jesina, Fabriano Cerreto, Urbania, Civitanovese, Veregrense, Montemilone, Polisportiva Candia Baraccola Aspio, Treiese, Santa Maria Apparente, Sassoferrato Genga, Recanatese, Porto Sant’Elpidio, Moie Vallesina, Tolentino, Sangiorgese Monterubbianese, Alba Adriatica, Campiglione Monturano, Sangiustese VP, Real Elpidiense, Corridonia, Giallorossi Giulianova, Montecassiano, Camerino Castelraimondo, River65 Chieti.

