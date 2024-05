Il torneo Velox. Definiti i gironi con 89 squadre. La prima gara il 27 maggio

Fatti i gironi del Velox, ora non resta che giocarlo. Il torneo di calcio giovanile curato dalla Maceratese avrà 89 formazioni al via (137 il totale considerando anche il Cleti, nuovo record) e inizierà dal 27 maggio, per concludersi al Campo dei Pini il 22 giugno con la finale dei Giovanissimi e il 23 con quella degli Allievi. GIRONE A Forsempronese, Marina, Palombina Vecchia, Urbania; GIRONE B Biagio Nazzaro, N. Folgore, Jesi, Senigallia; GIRONE C Borgo Rosselli, Campiglione Monturano, Fermana, Tignum Montegiorgio; GIRONE D Academy Civitanovese, P. S. Elpidio, Montecosaro, Union Picena; GIRONE E Cluentina, Montefano, Montemilone Pollenza, Tolentino; GIRONE F Junior Jesina, Moie Vallesina, Osimana, Portuali; GIRONE G Cingolana S. F., Civitanovese, Recanatese, Robur; GIRONE H Castelfidardo, Ponterosso, Portorecanati, Villa Musone; GIRONE I Aurora Jesi, Castelfrettese, Giovane Ancona, Vigor Senigallia; GIRONE L Afc Fermo, Invictus Grottazzolina, Real Elpidiense, Aurora Treia; GIRONE M Fabriano Cerreto, Matelica, Pergolese, Sassoferrato Genga; GIRONE N Camerino Castelraimondo, Corridonia, Maceratese, Settempeda. Velox Giovanissimi GIRONE A Biagio Nazzaro, N. Folgore, Ponterosso, Osimana; GIRONE B Maceratese, Monteluponese, U. Picena, Villa Musone; GIRONE C Academy Civitanovese, Cluentina, Fermo, Montemilone Pollenza; GIRONE D P. S. Elpidio, C. Monturano, Civitanovese, Sangiorgese Monterubbianese; GIRONE E Castelfrettese, Palombina V., V. Castelfidardo, Urbania; GIRONE F A. Jesi, Fabriano Cerreto, Moie Vallesina, Sassoferrato Genga; GIRONE G Candia Baraccola Aspio, Giovane Ancona, Osimostazione, Senigallia Calcio; GIRONE H Aurora Treia, Camerino Castelraimondo, Matelica, Settempeda; GIRONE I Recanatese, Robur, Salesiana Vigor, S. M. Apparente; GIRONE L Corridonia, Invictus Grottazzolina, Tolentino, United Civitanova, Veregrense.