Il tour de force di Natale. Rimini, 7 gare in un mese

Fermana e Cesena per chiudere dicembre. Poi Vis Pesaro, Olbia, Carrarese, Virtus Entella e Gubbio. Sette gare in un mese, cinque per chiudere il conto con il girone d’andata, prima della sosta natalizia. Sarà decisamente un mese di fuoco per il Rimini quello che porta sì al riposo, ma anche all’inizio del mercato di riparazione. Un mese per mettere a fuoco quello che c’è da aggiustare. Un mese per decidere se la cura funziona. Ma andiamo con ordine. Si parte sabato al ’Neri’ (alle 20.45) con quel faccia a faccia per la salvezza con la Fermana che ha un peso specifico non da poco. Esattamente come quello che hanno avuto (con un bilancio positivo) gli ultimi novanta minuti in casa del Sestri Levante.

Punti da mettere al sicuro prima di due trasferte che non hanno lo stesso peso delle altre per la tifoseria biancorossa. Nemmeno il tempo di riposare le gambe che martedì della prossima settimana (alle 21) al ’Manuzzi’ ci si giocherà i quarti di finale di Coppa Italia contro il Cesena. Non esattamente un avversario come gli altri. Si tira il fiato? Nemmeno per sogno perché la domenica successiva al Rimini toccherà un altro ’derby’ in quella partita in casa della Vis Pesaro (alle 20.45) che conta per la classifica e per l’orgoglio. E il mercoledì successivo capitan Colombi e compagni saranno nuovamente in campo per il recupero con l’Olbia in Sardegna (alle 18). Quattro gare in undici giorni. Che diventano cinque in quindici se ci aggiungiamo quella che, poi, la domenica successiva i biancorossi giocheranno con la Carrarese al ’Neri’ (alle 14).

Un po’ di tregua la squadra di Troise l’avrà la settimana successiva, ma nemmeno troppa perché sabato 16 dicembre (alle 16.15) la truppa con addosso la maglia a scacchi sarà di scena a Chiavari per il match con l’Entella, prima di tornare alla base il venerdì successivo (22 dicembre) per chiudere l’anno e il girone d’andata al ’Neri’ contro il Gubbio (alle 20.45). Un mese da vivere tutto d’un fiato sfidando avversari di un certo livello, ma anche temperature non esattamente primaverili. Ci sarà tutto il tempo di riposarsi nelle settimane successive aspettando il ritorno in campo dopo la sosta. Sosta che non è contemplata per la dirigenza riminese che si dovrà mettere all’opera con le trattative di mercato. E, a naso, le operazioni da compiere non saranno pochissime.