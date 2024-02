Il tour del force. Domenica al Comunale c’è la Recanatese

E’ un febbraio senza attimi di respiro quello che mette di fronte all’Arezzo il calendario. Come noto, domani sera di nuovo in campo a Cesena ad appena quattro giorni dalla trasferta di Pontedera. Esaurito il turno infrasettimanale, gli amaranto torneranno a giocare in casa ospitando domenica 18 febbraio la Recanatese in uno scontro delicato in chiave salvezza. L’ultimo impegno del mese nuovamente a distanza ravvicinata perchè Settembrini e compagni scenderanno nuovamente in campo già venerdi 23 febbraio, a Ferrara, sul campo della Spal.

In sostanza una partita ogni 5 giorni da qui a fine mese. Un cammino serrato al termine del quale si potranno tirare le somme in vista della volata finale di campionato e capire se gli amaranto dovranno pensare solo alla salvezza oppure strizzare l’occhio ad un piazzamento playoff.