Il Tropical aspetta il fanalino Bentivoglio

In casa del Reno sarà di scena la Vis Novafeltria, sul campo del Russi cercherà di fare la voce grossa il Pietracuta. Tutto questo mentre il Tropical Coriano tenterà di far valere il fattore capo contro il Bentivoglio ultimo della classe. Impresa di certo non impossibile per la squadra di Coriano che ha tutta l’intenzione di scalare qualche posizione in classifica. Intanto, nell’anticipo di ieri il Castenaso davanti al pubblico amico ha lasciato tutto il bottino al Masi Torelllo Voghiera che ha lasciato, almeno per il momento, e in attesa delle gare di oggi, il penultimo posto in classifica.

Eccellenza. Girone B (22ª giornata, ore 14.30): Cava Ronco-Medicina Fossatone, Polisportiva Reno-Vis Novafeltria, Russi-Pietracuta, Sant’Agostino-Diegaro, Sanpaimola-Massa Lombarda, Sasso Marconi-Granamica, Tropical Coriano-Bentivoglio. Rinviata (7 febbraio): Savignanese-Gambettola (campo Capanni sintetico, Savignano sul Rubicone). Ieri: Castenaso-Masi Torello Voghiera 0-3.

Classifica: Sasso Marconi 49; Granamica 47; Pietracuta 37; Gambettola 36; Medicina Fossatone 35; Castenaso, Polisportiva Reno 33; Cava Ronco 31; Russi, Sant’Agostino 28; Tropical Coriano, Massa Lombarda 27; Sanpaimola 25; Diegaro 21; Vis Novafeltria 20; Masi Torelli Voghiera 18; Savignanese 16; Bentivoglio 13.