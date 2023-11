Il turno di promozione visto da gagliardini. "Il big match Matelica-Trodica può finire in parità»

La nona giornata di Promozione vista dall’appignanese Maurizio Gagliardini, ex diesse di Maceratese e Jesina.

Atletico Centobuchi-Cluentina: "L’Atletico si sta riprendendo e in Coppa sta facendo bene, poi gioca in casa e può contare su elementi di qualità. Per la Cluentina è una gara dura, i locali sono favoriti"

Aurora Treia-Appignanese: "L’Aurora deve vincere a tutti i costi, troverà un’Appignanese motivata e decisa a dare continuità alla vittoria di sette giorni fa. Penso che non sarà pareggio".

Elpidiense Cascinare-Corridonia: "Il Corridonia sa farsi valere in trasferta in un torneo dove sta facendo molto bene e l’Elpidiense ha elementi di qualità avanti. Non è da escludere che possa finire in parità".

Matelica-Trodica: "Il Matelica deve vincere per forza per accorciare le distanze dalla vetta, di contro il Trodica sta dando l’impressione di avere imboccato la strada giusta. È una partita che può finire in parità tra formazioni decise a vincere".

Monticelli-Casette Verdini: "Il Casette Verdini ha riportato in panchina Lattanzi con il quale ha ottenuto ottimi risultati, il Monticelli è un osso duro. Io metto 1X".

Palmense-Sangiorgese Monterubbianese: "La Sangiorgese è stata costruita per i primi posti, in casa la Palmense sa farsi rispettare: X2".

Rapagnano-Vigor Castelfidardo: "Il Rapagnano fa fatica a vincere ma sa farsi rispettare, la Vigor è molto forte: X2".

Potenza Picena-Porto Sant’Elpidio: "Da un lato c’è il Potenza Picena che in casa sa il fatto suo, dall’altro il Porto Sant’Elpidio difficile da battere tanto da avere perso una sola volta. Penso che possa uscire il pareggio".