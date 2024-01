Il Tuttocuoio frena la corsa. Fucecchio guastafeste

FUCECCHIO

1

TUTTOCUOIO

1

FUCECCHIO: Rocchi, Zaccagnini, Lotti (27’ st Tassi), Lecceti, Malanchi, Nannetti (22’ pt Re), Mariani, Arapi, Mhilli, Badalassi (27’ st Agostini), Rigirozzo (43’ st Geniotal). All. Dell’Agnello.

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Massaro (37’ Turini), Papi, Rossi, Severi (40’ st Ratti), Centonze, Caggianese (45’ st Mustone), Princiotta (19’ st. Solari). All. Sena.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Marcatori: 11’ pt Mariani (F); 20’ st Rossi (T).

Dopo cinque vittorie di fila e nove risultati positivi consecutivi la capolista Tuttocuoio ha dovuto accontentarsi di un pareggio a Fucecchio (squadra comunque in serie utile da dieci giornate). L’1-1 rimediato in rimonta dalla squadra di Sena (è il terzo pareggio esterno per i neroverdi) è costato due punti perché adesso il vantaggio scavato sulla vittoriosa Cuoiopelli è sceso a +4, ma va detto che sulla preparazione a questa gara pesa il disagio provocato da una dissenteria che ha colpito l’intera rosa costringendola a riprendere gli allenamenti solo giovedì, e in maniera ridotta. I pontaegolesi hanno sofferto la partenza forte dei padroni di casa, passati presto in vantaggio con un cross dalla destra di Mhilli girato da Mariani alle spalle di Carcani. Nella prima frazione sono stati i bianconeri a farsi più pericolosi, prima con Badalassi, ma soprattutto con Rigirozzo, la cui conclusione è stata salvata in qualche modo da Carcani, mentre il Tuttocuoio si è fatto vivo dalle parti di Rocchi solo allo scadere con il sinistro di Rossi deviato con i pungi dal portiere fucecchiese. Anche al rientro in campo sono stati gli uomini di Dell’Agnello, settimi in classifica, a tenere il pallino del gioco, ma nel cuore della frazione e in quella che è stata la prima vera conclusione, il Tuttocuoio ha trovato il pari con il suo bomber Rossi salito a quota 13 reti. E’ stato il momento migliore per la prima della classe, che nel giro di pochi minuti prima con Massaro e quindi con Caggianese ha fatto vacillare la difesa avversaria, ma senza riuscire nel clamoroso ribaltone.