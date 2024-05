Il valzer delle panchine. Mariani saluta Montefano, Possanzini verso la Rata

È addio tra il Montefano e l’allenatore Nico Mariani per il quale si profila un futuro all’Urbino. "Sono stati due anni – ha scritto il tecnico – di vittorie, di sconfitte, di scoraggiamento, di rinascita, di pianti e di sorrisi. Non è mai facile lasciare che hai sentito casa tua". E così il direttore sportivo Lorenzo Gigli ha iniziato a cercare chi possa raccoglierne il testimone e portare avanti un discorso iniziato tempo fa. Per Luigi Giandomenico alla Sangiustese manca solo l’ufficialità così come per Eddy Mengo alla guida del Montegranaro.

Il direttore generale Stefano Serangeli si sta muovendo per la nuova Maceratese che avrà in Matteo Possanzini il nuovo allenatore, ciò significa che sono state superate le perplessità iniziali anche se c’è chi spinge per sondare la pista che porta a Marco Giuliodori, attuale allenatore del Castelfidardo. La società biancorossa vorrebbe ripartire da Matteo Sensi in difesa, c’è poi il desiderio di contare sui centrocampisti Edoardo Ruani e Kalagna Gomis con i quali c’è comunque da parlare. Potrebbe essere altrove il futuro del portiere Federico Gagliardini il cui posto alla Maceratese potrebbe essere preso da Matteo Bucosse, ex Tolentino. Il trequartista Alessio Bracciatelli, ex Castelfidardo e Tolentino, potrebbe giocare nella prossima stagione all’Helvia Recina, anche la Maceratese si è messa in fila per il centrocampista centrale Ernest Alla, il giocatore del 2002 ha estimatori anche nella categoria superiore.

Dopo sei stagioni si separano le strade tra il Matelica e il capitano Jacopo Scotini che ha indossato per 152 volte la maglia biancorossa vincendo tre campionati. La società lo ringrazia per quanto fatto ricordando il primo storico gol in Serie D nella stagione 2013/2014 contro l’Amiternina fino ad arrivare alla conquista del campionato di Promozione e il ritorno in Eccellenza a distanza di 11 anni.